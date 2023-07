Lenovo IdeaPad Gaming 3: IL NOTEBOOK CHE STAVI ASPETTANDO a prezzo incredibile

Cerchi un nuovo laptop gaming che sia potente, versatile e conveniente? Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la soluzione perfetta per te! Attualmente è in offerta su Amazon a soli 999,00€, con uno sconto del 38%. Questo è un’occasione imperdibile, quindi non perdere tempo e affrettati ad acquistarlo!

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un laptop gaming che offre prestazioni eccellenti in un design sottile e leggero. È dotato di un processore AMD Ryzen 5 5600H, una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe NVMe da 512 GB. Queste specifiche rendono il Lenovo IdeaPad Gaming 3 ideale per giocare ai videogiochi più recenti, ma anche per lavorare, studiare e navigare sul web. Il processore AMD Ryzen 5 5600H è un processore octa-core che offre prestazioni elevate e un consumo energetico contenuto. È perfetto per i giochi e per le attività che richiedono un elevato carico di lavoro, come la modifica video e la grafica 3D.

Specifiche tecniche:

Processore AMD Ryzen 5 5600H

Scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050

16 GB di RAM DDR4

512 GB di SSD PCIe NVMe

Display Full HD da 15,6″

Tastiera retroilluminata

Sistema operativo Windows 11 Home

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 è una scheda grafica di fascia media che offre prestazioni di gioco eccellenti. È in grado di far girare i giochi più recenti a una risoluzione Full HD con impostazioni grafiche elevate. Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è dotato di 16 GB di RAM DDR4, che garantiscono prestazioni fluide e reattive anche quando si eseguono più applicazioni contemporaneamente. Inoltre è dotato di un display Full HD da 15,6″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo lo rende ideale per i giochi, in quanto offre un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un laptop gaming che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un potente hardware, un design sottile e leggero e un sistema operativo moderno. Se stai cercando un nuovo laptop gaming, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la soluzione perfetta per te!

