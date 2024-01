LEGO Polaroid: per veri appassionati una replica perfetta IN SCONTO da collezione!

Nel mondo del collezionismo e della creatività, i set LEGO rappresentano un’esperienza unica, unendo passione e nostalgia. Ecco perché l’offerta su Amazon del LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 a soli 76,19€, con un 5% di sconto, è un’occasione da non perdere per gli appassionati di fotografia e di costruzioni LEGO. Questo set non è solo un modello da costruire, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un omaggio all’iconica fotocamera Polaroid.

Immagina di poter ricreare uno dei simboli più amati della fotografia analogica, unendo il piacere della costruzione LEGO alla passione per la fotografia. Con il set LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70, tutto ciò diventa realtà. Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere un pezzo di storia, un oggetto da collezione che cattura l’essenza di un’era.

Il LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 è un modello fedele dell’originale, con dettagli autentici che ne riproducono fedelmente l’aspetto e le funzionalità. Il set include il mirino, lo spettro dei colori, la manopola della sensibilità alla luce, oltre a adesivi “Polaroid Land Camera” e “OneStep” o “1000” per personalizzare il tuo modello.

Ma non è tutto: questo set LEGO offre anche pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili, con tre foto illustrate: l’inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato questa creazione. Inoltre, il modello funziona come un vero modello di fotocamera vintage Polaroid: carica una delle tre foto illustrate nella fotocamera e premi il pulsante rosso per “stamparla”.

Non aspettare oltre, approfitta dell’offerta e rendi questo set LEGO parte della tua collezione. Acquista ora e inizia a costruire il tuo pezzo di storia della fotografia!

