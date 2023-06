L'app ChatGPT di OpenAI si aggiorna su iPad: Supporto per Siri e Scorciatoie

Meno di un mese dopo il suo lancio su App Store, l’app ChatGPT di OpenAI riceve un importante aggiornamento. La nuova versione, disponibile da oggi, introduce il supporto nativo per iPad, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio l’app AI chatbot su tablet. Inoltre, l’aggiornamento offre il supporto per l’utilizzo di ChatGPT con Siri e Scorciatoie, aprendo nuove possibilità di interazione con l’assistente virtuale di Apple.

ChatGPT su iPad: interfaccia ottimizzata e trascinamento della selezione

Su iPad, ChatGPT ora funziona in modalità a schermo intero, offrendo un’esperienza ottimizzata per l’interfaccia del tablet. Questa modifica, insieme alla nuova funzione di trascinamento della selezione, rende l’utilizzo dell’app ancora più pratico e intuitivo. Grazie al trascinamento della selezione, gli utenti possono facilmente spostare singoli messaggi da ChatGPT ad altre app, ad esempio durante l’utilizzo della modalità schermo diviso dell’iPad. Questa funzionalità aggiuntiva aumenta la flessibilità e la versatilità dell’app su iPad, rendendola una scelta preferibile per molti utenti che erano soliti utilizzare la versione web del chatbot.

Supporto per Siri e Scorciatoie: interazioni personalizzate

Un’altra caratteristica di interesse introdotta con l’aggiornamento odierno è il supporto di ChatGPT per Siri e Scorciatoie. Sebbene non sia possibile sostituire completamente Siri con il chatbot OpenAI come interfaccia vocale del dispositivo iOS, ora è possibile creare scorciatoie personalizzate che utilizzano ChatGPT in combinazione con Siri. Questo consente agli utenti di eseguire azioni specifiche e personalizzate attraverso comandi vocali. Ad esempio, è possibile trasformare prompt preferiti in scorciatoie e far eseguire un’azione aggiuntiva dopo aver completato una query, come salvare una risposta in un’altra app. L’integrazione di Siri e Scorciatoie con ChatGPT offre un’esperienza ancora più personalizzata e interattiva agli utenti.

ChatGPT Plus e successo nell’App Store

Come la versione per iPhone, gli utenti di iPad possono anche scegliere di passare all’abbonamento a pagamento di ChatGPT, chiamato ChatGPT Plus. Questo abbonamento, al costo di $20 al mese, offre un accesso privilegiato a ChatGPT, tempi di risposta più rapidi e accesso prioritario alle nuove funzionalità e miglioramenti. L’app mobile ChatGPT ha dimostrato di ottenere un grande successo nell’App Store, mantenendosi costantemente tra le prime posizioni delle classifiche Top Free negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Con milioni di installazioni globali e un punteggio di valutazione molto alto, l’app ha dimostrato di essere molto popolare tra gli utenti.

L’aggiornamento dell’app ChatGPT di OpenAI per iPad, con il supporto nativo per il tablet, l’integrazione di Siri e Scorciatoie e la funzionalità di trascinamento della selezione, offre agli utenti un’esperienza migliorata e più versatile. Con il suo successo nell’App Store e la sua continua evoluzione, ChatGPT sta dimostrando di essere una soluzione apprezzata per le conversazioni AI su dispositivi iOS. L’aggiornamento odierno segna un passo avanti significativo nell’offerta di un’interfaccia sempre più intuitiva e personalizzata per gli utenti di iPad.