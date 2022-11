È fondamentale avere una lampada sulla propria scrivania e/o sul comodino. Se poi è anche a LED (quindi consuma meno), integra una base di ricarica wireless per smartphone – iPhone compreso, ovviamente – ed è anche in sconto, tanto meglio. Quella che ti segnalo oggi è una offerta lampo che porta la lampada a LED di Oxylops a poco più di 20 euro. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime, servizio che di recente si è arricchito dell’intero catalogo di Amazon Music.

Il design di questa lampada a LED non passa inosservato. È moderno e minimale, e poi ha un profilo sottilissimo. Il punto di forza è che è regolabile, quindi la puoi posizionare come preferisci: il braccio ruota di 90°/225°, la base invece di 160°. Regolabile è anche la luminosità, tramite gli appositi pulsanti che trovi sulla base: puoi scegliere una luce soffusa quando leggi, oppure una un po’ più forte quando sei al computer oppure stai lavorando su documenti cartacei.

Interessante è la funzione Timer da 30/60 minuti. È pensata per chiunque voglia utilizzare questa lampada sul comodino accanto al letto. Quando abilitata, la feature spegne automaticamente la fonte di luce per non disturbare il sonno.

Infine, c’è la chicca che strappa un sorriso a chiunque sia in possesso di uno smartphone con supporto allo standard Qi. Alla base della lampada a LED è presente infatti un caricabatterie wireless da 10W, perfettamente compatibile anche con gli ultimi iPhone di Apple. In alternativa puoi utilizzare anche la porta USB, e in questo caso si passa ai 18W, ancora meglio. A te la scelta.

Lo sconto del 23% è applicato in automatico da Amazon, tu non devi fare altro che aggiungere l’articolo al carrello e concludere l’acquisto al prezzo scontato di 23,98 euro. Ti consiglio però di sbrigarti se interessato/a, prodotti di questo genere – soprattutto quando in promo – vanno a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.