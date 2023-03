L'ammazza-iPhone russo fa flop: meno di mille unità vendute

Doveva essere l’alternativa Made in Russia agli smartphone del decadente e vile Occidente. E invece l’ammazza-iPhone russo ha fatto flop: in un anno ne sono stati vendute meno di 1.000 unità.

Dopo che i produttori hanno abbandonato il mercato domestico, e nell’incapacità di reperire la componentistica necessaria a causa delle sanzioni, la Russia ha varato un piano di produzione interno. L’idea era di diventare completamente autosufficienti anche sul fronte della telefonia mobile, e di sfornare quindi smartphone basati esclusivamente su tecnologie russe. Così da poter finalmente dare un seguito concreto al montante sentimento anti-Apple.

Il primo prodotto lanciato è stato il Fontel FP20, un catorcio telefonino col supporto alle reti 2G, la cui feature di spicco è la presenza del pulsante Torcia. Poi è arrivata l’ammiraglia della flotta, ovvero l’AYYA T1, uno smartphone con Touchscreen prodotto da Smartecosystems, controllata da Rostec. (Rostec è una holding statale russa che controlla diverse aziende nazionali nel settore della difesa e dell’alta tecnologia. È stata fondata nel 2007 e, tra le sue attività, c’è la produzione di aerei, elicotteri, armi, veicoli, robotica, biotecnologie e sanità).

L’AYYA T1 costa circa 140€ e utilizza il sistema operativo Android 11; la caratteristica di spicco è la funzionalità che permette di disattivare meccanicamente fotocamera e microfono per proteggere le conversazioni da intercettazioni. Cosa che gli ha guadagnato il nome di “Trust Phone”.

Al momento del lancio Maria Butina, politica e attivista russa condannata nel 2018 per aver agito come agente russo non registrato in USA, ha lanciato un tweet in cui promuoveva l’AYYA T1.

“Miei cari,” diceva a marzo 2022, “stiamo fronteggiando un’altra sfida. Apple ha cessato di vendere i suoi smartphone in Russia. Ma questo non è assolutamente un problema” mentre scartava il primo prototipo di ammazza-iPhone Made in Russia.

Meanwhile in Russia, Maria Butina is busy promoting the homegrown AYYA T1 smartphone after Apple announced it was halting sales here

"Well my dears, we're facing yet another challenge. Apple has stopped selling its smartphones in Russia. But that's not a problem at all!" pic.twitter.com/p58FbR0Rkh

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 2, 2022