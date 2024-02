La friggitrice ad aria Ariete perfetta per le cucine piccole: SCONTO XL su Amazon

La friggitrice ad aria Ariete rivoluziona il concetto di frittura, offrendo un metodo più salutare per preparare i tuoi piatti preferiti. Grazie alla cottura ad aria calda, puoi goderti deliziosi fritti con un solo cucchiaio d’olio, garantendo una riduzione significativa del consumo di grassi.

Con una capacità di 2 litri, l’Airy Fryer Mini è perfetto per serate fra amici o per preparare mini-porzioni di assaggi e contorni. Il cestello antiaderente e la temperatura massima di 200°C assicurano una cottura uniforme e croccante per tutti i tuoi piatti preferiti.

Il design super compatto dell’Airy Fryer Mini lo rende ideale per chi dispone di poco spazio in cucina, consentendo di integrarlo facilmente nella tua routine culinaria quotidiana. Inoltre, grazie alla versatilità della friggitrice ad aria, puoi preparare ricette sfiziose adatte a carne, pesce e verdure, con l’80% in meno di grassi rispetto alla tradizionale frittura.

Da oggi, preparare fritture diventa più salutare e conveniente che mai con la friggitrice ad aria Ariete. Goditi tutto il sapore dei tuoi piatti preferiti senza sensi di colpa, grazie alla tecnologia innovativa che ti permette di cuocere, arrostire e grigliare con una quantità significativamente ridotta di grassi.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 31% sulla friggitrice ad aria di piccole dimensioni targata Ariete che viene venduta al costo totale e finale d’acquisto di 46,99€.