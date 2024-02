La festa è sempre con te con la cassa bluetooth Bose: SCONTATISSIMO su Amazon

Bose è una delle aziende leader nel settore della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato XXL sulla cassa bluetooth Bose del 39% per un prezzo totale di 79€.

Scontatissima la cassa bluetooth Bose su Amazon

Il Bose SoundLink Micro è un diffusore Bluetooth che unisce potenza e portabilità in un design compatto. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte, questo diffusore è in grado di produrre un suono forte e chiaro, arricchito da bassi incredibilmente profondi grazie al trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi.

Dotato di un pratico cinturino resistente agli strappi in silicone, il SoundLink Micro può essere facilmente agganciato allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio, garantendo protezione da urti e vibrazioni durante i tuoi spostamenti.

Costruito con materiali resistenti e un rivestimento in gomma di silicone, questo diffusore è progettato per durare nel tempo, proteggendolo da ammaccature, incrinature e graffi. La finitura morbida offre inoltre una buona resistenza agli elementi, mantenendo il diffusore in condizioni ottimali anche dopo un uso prolungato.

Con la certificazione IP67, il SoundLink Micro è impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, garantendo una performance affidabile in qualsiasi ambiente, sia al mare che in montagna. Inoltre, la batteria agli ioni di litio garantisce fino a 6 ore di riproduzione continua, mentre il cavo micro-USB incluso consente di ricaricare il diffusore in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare sull’acquisto di un dispositivo di altissima qualità: la cassa bluetooth Bose che viene messa in sconto del 39% e viene venduta alla cifra finale d’acquisto di 79€. Approfittane subito e ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.