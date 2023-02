Se stai leggendo questo articolo significa che sei un appassionato/a di tecnologia e, più nel particolare, del mondo Apple. Di conseguenza saprai certamente che a porsi da ostacolo all’idea dell’acquisto di un iPhone, di un MacBook o di un altro device dell’azienda di Cupertino c’è il prezzo.

In generale, e senza il minimo rischio di cadere in errore, si potrebbe parlare di somme “fuori budget” per un bel po’ di persone, anche quando si ha la fortuna di incrociare qualche offerta. Ed è qui che entra in gioco Kasigra, l’e-commerce tutto italiano che, con i suoi prezzi (tra i più bassi in assoluto), punta a diventare il principale punto di riferimento per tutti coloro che vogliono acquistare uno o più dispositivi Apple.

Kasigra, l’e-commerce specializzato nella vendita di prodotti Apple

Se non conosci ancora Kasigra, avrai sicuramente tempo di farlo, e anche in modo approfondito, perché nei prossimi giorni ti ritroverai molte volte a consultare il suo shop online. Come anticipato poco sopra, si tratta di un e-commerce italiano, un progetto che ha trovato basi solide nella passione di un team formato da professionisti del settore.

Gli obiettivi di Kasigra sono due, e stando al crescente successo registrato in questo periodo, possiamo dire che sono stati centrati in pieno:

Soddisfare il cliente tramite un’ assistenza su più canali (così affidabile che altre realtà, anche più note e blasonate, dovrebbero prendere d’esempio) e spedizione gratuita su tutti gli ordini.

Il cliente prima di tutto

Quando si parla di successo e di obiettivi centrati, non è un’esagerazione, ma un dato di fatto. Basta una ricerca sulle principali piattaforme di recensioni – come Trustpilot e Trovaprezzi – per rendersi immediatamente conto della soddisfazione del cliente finale.

“Esperienza eccezionale”, “assistenza favolosa”, “ottimo prezzo” e “spedizione rapidissima”, questi sono alcuni dei commenti che vanno per la maggiore. E parliamo di migliaia di recensioni, pubbliche e consultabili da tutti i naviganti del web.

Prodotti Apple ai prezzi più bassi del mercato

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la vendita di prodotti Apple, li trovi in due categorie (garanzia ufficiale e garanzia Europa) e soprattutto a prezzi decisamente più abbordabili. Anche gli ultimi lanciati sul mercato, come iPhone 14 Pro. Il catalogo comunque è molto vasto, una vera gioia per te che sei un amante dei prodotti Apple.

Ti faccio qualche esempio, così ti sarà tutto più chiaro:

Hai notato la dicitura “Cashback” nello screen riportato qui sopra? Ecco, questa è una chicca di Kasigra per i suoi clienti. Per dirla in breve, si tratta di un accredito (indicato nella pagina del singolo prodotto) che il cliente si assicura dopo aver completato un acquisto. In questo modo è possibile accumulare una somma da poter reinvestire in futuro, anche a mo’ di sconto sui prossimi acquisti. Per maggiori informazioni (anche sul “Cashback Indiretto”), puoi consultare questa pagina.

Hai già scelto il dispositivo Apple che acquisterai su Kasigra?