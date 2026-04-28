John Giannandrea riparte dall’AI scientifica: il dopo Apple passa da CuspAI

Dopo l’uscita da Apple già annunciata nelle scorse settimane, John Giannandrea torna al centro della scena con una nuova collaborazione nel mondo dell’intelligenza artificiale applicata alla ricerca scientifica.

Il nome di John Giannandrea resta legato a uno dei passaggi più delicati della storia recente di Apple: il tentativo di portare Siri, machine learning e Apple Intelligence in una fase più moderna. Ora però il punto non è più la sua uscita da Cupertino, già nota, ma la direzione scelta per il dopo Apple.

Giannandrea collaborerà con CuspAI, una startup britannica che lavora sull’intelligenza artificiale applicata alla scoperta di nuovi materiali. Non si tratta quindi di un nuovo incarico consumer, né di un ritorno immediato in una Big Tech, ma di un ruolo più vicino alla ricerca, alla consulenza e alla costruzione di team altamente specializzati.

Una nuova fase lontana dai prodotti Apple

Secondo le informazioni emerse, il suo coinvolgimento con CuspAI sarà part-time e non esclusivo. L’ex responsabile AI di Apple dovrebbe aiutare la società a rafforzare la presenza negli Stati Uniti, anche attraverso l’apertura di un ufficio nella Bay Area e il reclutamento di profili di alto livello.

È un passaggio interessante perché sposta Giannandrea da un contesto come Apple, dove l’AI deve tradursi in funzioni per milioni di utenti, a un settore molto diverso: quello dell’AI scientifica, usata per accelerare processi complessi di ricerca e progettazione.

In questo ambito, l’intelligenza artificiale può essere impiegata per individuare materiali più efficienti, simulare combinazioni difficili da testare manualmente e ridurre i tempi necessari per arrivare a nuove soluzioni industriali.

Perché questa scelta è interessante

La mossa conferma una tendenza sempre più evidente: molte figure di primo piano dell’AI stanno guardando oltre i grandi assistenti virtuali e oltre le funzioni integrate negli smartphone. Il settore si sta allargando verso applicazioni più profonde, meno visibili al grande pubblico ma potenzialmente molto rilevanti.

Per Giannandrea, dopo gli anni trascorsi tra Google e Apple, una startup come CuspAI offre un contesto più agile, dove il contributo può essere meno legato alla gestione di una grande organizzazione e più vicino alla strategia, alla ricerca e alla costruzione di competenze.

Per Apple, invece, il cambio di pagina resta sullo sfondo. La società ha già ridisegnato la propria struttura AI, affidando un ruolo centrale ad Amar Subramanya e spostando l’attenzione su modelli, sicurezza e funzioni destinate ai prossimi aggiornamenti software.

Il dopo Apple racconta anche il futuro dell’AI

Il nuovo incarico di Giannandrea non va letto come una semplice nota di carriera. È anche il segnale di un mercato in cui l’AI non ruota più soltanto attorno agli assistenti digitali, alle chat o alle funzioni integrate nei sistemi operativi.

La partita più interessante potrebbe giocarsi sempre di più nei laboratori, nelle startup scientifiche e nei settori dove l’AI generativa può aiutare a scoprire qualcosa che prima richiedeva anni di tentativi. È un terreno meno spettacolare per l’utente comune, ma molto più concreto per industria, energia, chimica e ricerca.

Dopo Apple, Giannandrea sceglie quindi una strada meno mediatica ma tutt’altro che marginale. E proprio questa distanza dai riflettori dei prodotti consumer rende la sua nuova fase professionale ancora più indicativa di dove si sta spostando una parte importante dell’intelligenza artificiale.