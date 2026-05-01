iPhone XX senza cornici: il nuovo design Apple punta su vetro curvo e “illusione ottica”

Per capire davvero dove sta andando Apple con i prossimi iPhone bisogna guardare oltre i singoli dettagli e osservare il disegno complessivo, perché le indiscrezioni sul modello del ventennale parlano di un cambiamento che non riguarda solo l’estetica ma il modo stesso in cui percepiamo lo schermo.

Le anticipazioni sull’iPhone XX, atteso per il 2027, indicano una direzione precisa: eliminare quasi del tutto la percezione delle cornici. Non attraverso un taglio netto, ma con un lavoro più sottile, basato su materiali, luce e costruzione. Un approccio che si inserisce nella continuità della filosofia Apple, dove design e percezione visiva si muovono insieme.

Un vetro che cambia la percezione del display

Il punto centrale di questo progetto è il nuovo vetro curvo, che dovrebbe avvolgere il display su tutti i lati. Non una curvatura marcata come quella vista in passato su alcuni smartphone, ma una soluzione più delicata, pensata per creare un effetto continuo tra schermo e scocca.

Questo tipo di costruzione non elimina fisicamente le cornici, ma lavora sulla loro percezione. Attraverso riflessi, bordi e gestione della luce, il display appare più ampio di quanto sia realmente. È una differenza sottile, ma che nell’uso quotidiano può cambiare il modo in cui si guarda lo schermo.

Liquid Glass: quando hardware e software parlano la stessa lingua

Alla base di questa evoluzione c’è il concetto di Liquid Glass, già introdotto a livello software con le nuove interfacce. L’idea è quella di creare una continuità visiva tra ciò che si vede sul display e la struttura fisica del dispositivo.

Il risultato dovrebbe essere un effetto quasi uniforme, dove il passaggio tra schermo e bordo diventa meno evidente. Non è solo una scelta estetica, ma un modo per rendere l’esperienza più immersiva, senza aumentare necessariamente le dimensioni del dispositivo.

Un ritorno che guarda anche al passato

Chi ha seguito l’evoluzione degli smartphone riconosce subito alcuni richiami. Il concetto di display avvolgente non è nuovo, ma qui viene reinterpretato con un approccio più controllato. L’obiettivo non è stupire con forme estreme, ma costruire una sensazione più naturale e coerente.

Questa direzione richiama anche la visione di Jony Ive, che già anni fa immaginava l’iPhone come una semplice lastra di vetro. Un’idea che nel tempo è stata avvicinata a piccoli passi e che ora sembra tornare al centro del progetto.

Perché le cornici non spariscono davvero

Nonostante si parli di addio alle cornici, la realtà è più complessa. I limiti tecnici legati a sensori, struttura e resistenza impongono ancora la presenza di bordi, anche se sempre più sottili.

Apple sembra aver scelto una strada diversa: invece di eliminarli completamente, lavora sulla percezione visiva. Con giochi di luce e costruzione interna del pannello, l’occhio viene portato a “non vedere” ciò che in realtà esiste ancora.

È un approccio meno evidente, ma forse più efficace nel lungo periodo, perché non richiede compromessi troppo marcati sulla solidità o sull’affidabilità del dispositivo.

Un cambiamento che si noterà nell’uso quotidiano

Se queste anticipazioni verranno confermate, il cambiamento non sarà solo estetico, uno schermo percepito come più grande modifica il modo in cui si leggono contenuti, si guardano video o si utilizzano le applicazioni.

La sensazione di continuità tra display e corpo può rendere l’esperienza più fluida, anche senza aumentare realmente le dimensioni del pannello. È una differenza che si coglie soprattutto nel tempo, nell’uso ripetuto.

Resta da capire quanto questo effetto riuscirà davvero a convincere chi utilizza iPhone ogni giorno. Perché tra illusioni ottiche e materiali, il confine tra innovazione e percezione è sottile, e si misura solo quando il dispositivo è nelle mani.