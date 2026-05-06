iPhone Ultra, la piega sparisce davvero: la soluzione di Apple è una colla “intelligente”

Apple prepara il suo primo iPhone pieghevole e il punto non è solo il design, ma un dettaglio tecnico che potrebbe cambiare tutto: una colla speciale capace di ridurre o eliminare la piega sul display.

È un problema che chi ha già visto o usato uno smartphone pieghevole conosce bene. La linea al centro dello schermo resta visibile, anche quando il dispositivo è aperto. Apple, invece, sembra voler partire da lì.

Il problema della piega non è solo estetico

La piega nei dispositivi pieghevoli non è un difetto superficiale. Nasce da come sono distribuite le tensioni all’interno del display, tra vetro, strati plastici e componenti interni.

Quando lo schermo si chiude e si riapre, si crea uno stress continuo su una zona precisa. Con il tempo, questo porta a micro-deformazioni che diventano visibili. Non è solo una questione di estetica, ma anche di durata.

Molti produttori hanno provato a ridurre il problema migliorando la cerniera. Apple sembra aver scelto una strada diversa, intervenendo direttamente sulla struttura interna del pannello.

La colla viscoelastica che cambia il comportamento dello schermo

Il cuore della soluzione sarebbe un adesivo ottico trasparente, chiamato OCA, con proprietà viscoelastiche. In pratica, non si comporta sempre allo stesso modo.

Durante la piegatura, il materiale resta più morbido, assorbendo lo stress e riducendo il rischio di danni. Quando invece subisce una pressione improvvisa, diventa temporaneamente più rigido, offrendo supporto strutturale.

Questo doppio comportamento permette di gestire meglio le sollecitazioni che nel tempo creano la piega. Non elimina completamente il problema alla base, ma ne riduce l’impatto visivo e strutturale.

Vetro ultrasottile e struttura variabile

Accanto alla colla, Apple starebbe lavorando anche sul vetro ultrasottile. Non più uniforme, ma con spessori diversi a seconda delle zone.

L’area centrale, quella che si piega, sarebbe più sottile per migliorare la flessibilità. Le parti laterali resterebbero più spesse, per mantenere resistenza agli urti.

È un equilibrio delicato. Rendere il display flessibile senza renderlo fragile è uno dei punti più complessi nello sviluppo di questi dispositivi.

Un display che si “adatta” nel tempo

Un aspetto meno evidente riguarda il comportamento nel lungo periodo. L’adesivo utilizzato avrebbe una capacità di micro-adattamento, riempiendo piccole imperfezioni che si formano con l’uso.

Questo riduce la dispersione della luce e rende la piega meno visibile anche dopo mesi. Non è una soluzione immediata, ma un processo che lavora nel tempo.

È qui che si capisce la direzione scelta. Non inseguire solo l’effetto iniziale, ma cercare di mantenere la qualità del display anche dopo un utilizzo prolungato.

Perché Apple è arrivata dopo gli altri

Apple non è la prima a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli, ma potrebbe puntare a un impatto diverso. Negli anni ha rifiutato soluzioni considerate non all’altezza, aspettando di avere un approccio più convincente.

Questa scelta ha rallentato il debutto, ma ha permesso di lavorare su dettagli meno visibili, come materiali e struttura interna. È un tipo di sviluppo che non si nota subito, ma che incide sull’esperienza reale.

Resta da capire quanto questa soluzione funzionerà nella pratica. Eliminare del tutto la piega è una promessa che molti hanno fatto senza riuscirci davvero. Ma il fatto che si stia intervenendo su più livelli, dalla chimica alla struttura, indica che il problema viene affrontato in modo diverso rispetto al passato.