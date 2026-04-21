iPhone, spunta il rumor della fotocamera da 200MP: possibile debutto nel 2028

Un futuro iPhone con fotocamera da 200 megapixel torna a far parlare, ma dietro al numero c’è una questione più complessa che riguarda qualità, sensori e scelte progettuali Apple.

Da mesi circolano indiscrezioni su una possibile evoluzione della fotocamera iPhone, con un salto significativo rispetto agli attuali sensori da 48 megapixel. Secondo le informazioni più recenti, Apple starebbe lavorando a un modulo da 200MP, con una finestra di lancio che si sposta verso il 2028.

Le tempistiche sono state a lungo incerte, ma diversi report iniziano a convergere sulla stessa direzione. Non si tratta quindi di una novità imminente, ma di un progetto che potrebbe rientrare nei piani a medio termine dell’azienda.

Un salto nei megapixel, ma non solo

L’idea di una fotocamera da 200MP colpisce subito, ma il dato più interessante riguarda come Apple potrebbe gestire questo aumento. Inserire più megapixel in uno spazio ridotto, come quello di uno smartphone, comporta compromessi importanti, soprattutto in termini di rumore digitale e resa in condizioni di luce scarsa.

Proprio per questo motivo, le indiscrezioni parlano anche di un sensore più grande rispetto a quelli attuali. Una superficie maggiore permette di catturare più luce e di bilanciare meglio l’elevata densità di pixel, migliorando la qualità complessiva delle immagini.

Teleobiettivo al centro del progetto

Un altro dettaglio interessante riguarda la possibile collocazione del sensore. Secondo i rumor, Apple potrebbe utilizzare il modulo da 200MP solo per il teleobiettivo, lasciando invariata la struttura delle altre fotocamere.

Questa scelta avrebbe senso perché il teleobiettivo viene spesso utilizzato in contesti di luce naturale, dove i limiti legati al rumore si fanno sentire meno. Inoltre, un numero maggiore di megapixel può aiutare nei ritagli digitali e negli zoom, offrendo più flessibilità senza compromettere troppo il dettaglio.

Samsung e Sony nella corsa ai sensori

Le indiscrezioni indicano anche una possibile competizione tra Samsung e Sony per la fornitura del sensore. Samsung è già attiva nello sviluppo di moduli ad alta risoluzione, mentre Sony resta uno dei partner storici per le fotocamere Apple.

Questa fase è ancora preliminare, ma mostra come il progetto sia già entrato nelle dinamiche della filiera produttiva, un segnale che spesso anticipa sviluppi concreti, anche se non immediati.

Un’evoluzione coerente con la strategia Apple

Apple ha sempre puntato più sull’equilibrio tra hardware e software che sulla corsa ai numeri. L’eventuale arrivo di un sensore da 200MP non cambierebbe questa filosofia, ma la estenderebbe a una nuova generazione di componenti più avanzati.

Se le indiscrezioni verranno confermate, il passaggio non sarà solo un aggiornamento tecnico, ma un ulteriore passo nella direzione di una fotografia sempre più integrata tra sensore, elaborazione e ottimizzazione software, mantenendo l’approccio che ha reso l’iPhone uno dei riferimenti nel settore.