iPhone senza audio: guida completa per far tornare a funzionare l’altoparlante

Il problema dell’audio che non funziona su iPhone è una situazione che può capitare a chiunque.

L’altoparlante che smette di emettere suoni per le chiamate, la musica o le notifiche può sembrare un guasto irreparabile, ma nella maggior parte dei casi si tratta di problemi facilmente risolvibili.

Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico: spesso il problema è legato a impostazioni errate, a un collegamento Bluetooth dimenticato o, in alcuni casi, a semplici accumuli di polvere nell’altoparlante.

Cause più comuni dell’audio che non si sente su iPhone

La causa più semplice, ma anche la più comune, è l’attivazione involontaria della modalità Silenziosa o della modalità Focus. Entrambe le modalità, infatti, silenziano ogni suono proveniente dall’iPhone, comprese le notifiche e l’audio delle chiamate. Per controllare se questa è la causa del problema, basta aprire il Centro di Controllo e verificare se il dispositivo è in modalità silenziosa o Focus. Se è attiva una di queste modalità, disattivarla ripristinerà il suono. La modalità Focus, in particolare, è stata introdotta con iOS 15 e permette di silenziare notifiche e chiamate, ma può essere facilmente dimenticata.

Un’altra causa comune di problemi audio su iPhone riguarda il Bluetooth. Se il dispositivo è collegato a cuffie wireless, altoparlanti esterni o altri dispositivi Bluetooth, l’audio viene indirizzato automaticamente a questi dispositivi e non all’altoparlante interno del telefono. Per risolvere questo problema, basta disattivare il Bluetooth dal Centro di Controllo o scollegare manualmente il dispositivo Bluetooth dalle impostazioni. Se il telefono è connesso a un altoparlante esterno via cavo, verifica anche che il cavo sia inserito correttamente.

A volte, l’iPhone può rimanere “bloccato” in modalità Auricolare, come se fosse ancora collegato a un paio di cuffie, anche dopo averle rimosse. Questa modalità può disabilitare l’altoparlante interno e impedire qualsiasi tipo di audio proveniente dal dispositivo. Per risolvere, prova a collegare e scollegare un paio di cuffie più volte. Se il dispositivo è stato inserito nella modalità auricolare per errore, questo dovrebbe risolvere il problema.

A volte, l’audio ovattato o assente può essere causato da sporco o polvere che ostruisce le griglie degli altoparlanti. Le aperture degli speaker sono piccole e facilmente soggette a accumulare polvere, detriti o umidità, impedendo una corretta propagazione del suono. Un semplice intervento di pulizia, usando un pennello morbido o un po’ di aria compressa, può risolvere il problema. Apple consiglia di non usare liquidi o oggetti appuntiti, in quanto potrebbero danneggiare irreparabilmente il dispositivo.

Se il problema persiste nonostante i controlli precedenti, può essere utile provare a riavviare l’iPhone. A volte, il software può bloccarsi o manifestare dei malfunzionamenti, impedendo la corretta riproduzione dell’audio. Se il riavvio non risolve, potrebbe essere necessario aggiornare iOS all’ultima versione disponibile. Gli aggiornamenti software risolvono spesso bug e migliorano le performance generali del dispositivo, inclusi eventuali problemi audio.

In caso di malfunzionamenti più gravi o di problemi che non si risolvono con i passaggi precedenti, si può tentare un ripristino delle impostazioni di sistema. Questo procedimento riporterà l’iPhone alle impostazioni di fabbrica per quanto riguarda la rete, il Bluetooth e altre configurazioni, senza però eliminare i dati. Un ripristino delle impostazioni potrebbe risolvere conflitti di configurazione e ripristinare il corretto funzionamento dell’altoparlante.

Se, dopo aver provato tutte queste soluzioni, l’audio continua a non funzionare, è possibile che ci sia un problema hardware più grave. Il guasto potrebbe essere legato a un malfunzionamento fisico dell’altoparlante interno, un danno dovuto a umidità o a una caduta. In questi casi, è meglio rivolgersi a un centro di assistenza Apple o a un tecnico qualificato per una diagnosi più accurata. Il guasto potrebbe richiedere la sostituzione dell’altoparlante o di altre componenti interne del dispositivo.

In molti casi, quando l’audio non funziona su iPhone, il problema è facilmente risolvibile con dei semplici passaggi di diagnosi e correzione. Prima di pensare che il dispositivo sia irreparabile, prova a verificare le modalità attivate, a scollegare eventuali dispositivi Bluetooth o a pulire l’altoparlante. Se queste soluzioni non funzionano, il riavvio, l’aggiornamento o il ripristino delle impostazioni potrebbero risolvere il problema. Tuttavia, se l’audio non dovesse tornare, è consigliabile consultare un tecnico specializzato per determinare se è necessario un intervento hardware.