iPhone SE 4, ritorno di fiamma: Apple "riciclerà" iPhone 14

La notizia dell’ultima ora è abbastanza sorprendente: Apple avrebbe dato nuovamente inizio allo sviluppo di iPhone SE 4. Fino a poche settimane fa tutti davano ormai per spacciato lo smartphone entry-level, ma il gigante di Cupertino avrebbe deciso di riprovarci. Come? Riciclando l’hardware già prodotto per iPhone 14, un dispositivo che stenta a decollare.

iPhone SE 4 si farà e sarà (quasi) identico al 14

L’indiscrezione giunge da una fonte più che affidabile. Tramite il suo account Twitter personale, l’analista Ming-Chi Kuo ha svelato i presunti piani di Apple: iPhone SE 4 avrà un display OLED da 6,1 pollici e sarà dotato di un chip 5G realizzato proprio dal colosso californiano.

Senza troppi giri di parole, Kuo ha dichiarato che iPhone SE di quarta generazione sarà molto simile a iPhone 14, che a sua volta è identico al 13. Due smartphone che, guarda caso, sono muniti proprio di un display OLED da 6,1 pollici. L’ultimo SE giunto sul mercato, invece, ha un pannello LCD da 4,7″ circondato da cornici ben più spesse e decisamente anacronistiche.

Per quanto riguarda il 5G, anche l’attuale iPhone SE supporta tale connettività, ma utilizza il chip Snapdragon X57 di Qualcomm, non uno “fatto in casa”.

Kuo non ha fornito dettagli circa la finestra di lancio, ma difficilmente lo vedremo prima di marzo del 2024. L’attuale SE è stato presentato a marzo del 2022 ed è oggi acquistabile a poco più di 600 euro su Amazon. Parliamo della versione da 128GB, ovviamente, perché quella da 64GB… anche no.

Immagine di copertina ©MacRumors

