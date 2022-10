Per quanto non sia il modello di maggior successo, iPhone SE ha comunque il suo mercato. Apple, salvo sorprese dell’ultimo minuto, presenterà la prossima generazione dello smartphone nel corso del 2023 e – con un bel po’ di anticipo – possiamo già dargli un’occhiata.

I render che in queste ore stanno facendo il giro del web sono stati realizzati – sai che novità – da Jon Prosser e Ian Zelbo, duo che in passato, basandosi sui numerosi leak, ha “concepito” dispositivi Apple poi rivelatisi molto, ma molto vicini alla realtà. Per questo motivo, non possiamo che fidarci.

Senza girarci troppo intorno, il simpatico Prosser ha rivelato che iPhone SE di quarta generazione sarà caratterizzato dallo stesso form factor di iPhone XR. Come in molti ricorderanno, quest’ultimo è un device del 2018, annunciato al fianco di iPhone XS e XS Max.

iPhone SE 4, ecco come sarà

Dettaglio più, dettaglio meno, il prossimo iPhone SE avrà un display LCD da 6.1 pollici, sarà privo del pulsante fisico Home (proprio come il nuovo iPad “base”), e – nella parte alta del display – ospiterà l’ormai iconica tacca, necessaria per concedere un po’ di spazio al modulo per il Face ID.

Per quanto riguarda il processore, molto probabile una ripresa dell’A15 Bionic, attualmente in uso non solo su iPhone 13 e 14 “liscio”, ma anche sul modello SE 2022. Chiedere l’A16 Bionic sarebbe troppo, considerata la più recente strategia di Apple.

Come detto, Prosser e Zelbo hanno condiviso alcuni render dello smartphone: è praticamente impossibile notare qualche modifica rispetto al dispositivo del 2018. La differenza a questo punto la farà il prezzo, che immaginiamo possa partire da circa 600 euro vista la tendenza al rincaro degli ultimi tempi.

Vuoi gettarti nel mondo Apple ma non vuoi spendere una cifra esorbitante? Su Amazon è attualmente in offerta l’ultimo iPhone SE nella configurazione da 128GB: solo 579 euro.