Se vuoi gettarti nel mondo Apple Watch senza però superare la soglia dei 300 euro, allora dovresti puntare tutto su Apple Watch SE approfittando dell’incredibile offerta odierna proposta su Amazon. L’indossabile vanta un rapporto qualità-prezzo senza pari e il modello del 2021 è attualmente acquistabile a soli 249,99 euro grazie allo sconto del 24%. Visto il successo del device da polso, meglio sbrigarsi ad aggiungerlo al carrello.

Lo smartwatch si presenta benissimo con il suo design ormai diventato iconico e ripreso anche per i modelli del 2022. Vanta un ampio display Retina OLED, lo stesso del Series 6, con cornici laterali sottili e che concedono ampio spazio ai contenuti. La cassa è in alluminio in Argento, il cinturino invece è il modello Sport nella colorazione Blu.

Dalla sua c’è anche l’elenco di sensori evoluti per monitorare gli allenamenti e i parametri della salute, come il battito cardiaco, la respirazione e la qualità del sonno. Per quanto riguarda l’attività fisica, puoi scegliere tra un bel po’ di attività, anche yoga, nuoto e ballo. Aspetto per nulla trascurabile è che una volta tirato fuori dalla confezione, potrai installare anche watchOS 9, l’ultimo major update per Apple Watch che porta con sé un bel po’ di novità.

Insomma, ti sarai reso/a conto che Apple Watch SE del 2021 è uno smartwatch completo che non scende a compromessi, con tutti i sensori necessari per tenere d’occhio la salute e monitorare gli allenamenti. E poi gli update sono garantiti per un bel po’ di anni (non come la concorrenza…).