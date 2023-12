iPhone salva la vita di un soldato israeliano bloccando un proiettile

In un evento straordinario che sottolinea la resistenza dei dispositivi moderni, un iPhone ha salvato la vita di un soldato israeliano fermando un proiettile. Questo atto eroico del dispositivo ha portato a un gesto speciale da parte del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Rabi Shai Graucher.

Soldato israeliano salvo grazie all’iPhone

La storia, emersa da un post dell’account Living Lchaim su X, racconta come l’iPhone di un soldato israeliano abbia fermato un proiettile, salvandogli la vita in un momento critico. Sebbene gli iPhone siano noti per la loro resistenza a polvere, acqua e temperature estreme, Apple non ha mai affermato che i suoi dispositivi siano a prova di proiettile. Tuttavia, in questo raro evento, il telefono ha agito come uno scudo improvvisato, proteggendo il soldato da un grave infortunio.

In segno di riconoscimento per questo miracoloso salvataggio, il Primo Ministro Netanyahu e Rabi Shai Graucher hanno visitato il soldato e la sua unità in ospedale, regalando loro nuovi iPhone. Il telefono che ha fermato il proiettile era protetto da una custodia robusta e un supporto in plastica trasparente, che hanno contribuito a rallentare il proiettile, evitando così ferite gravi al soldato.

Nonostante non sia chiaro quale modello di iPhone abbia salvato il soldato (potrebbe essere stato un iPhone X, basandosi su un breve fotogramma che mostra la protuberanza della fotocamera), ora il soldato possiede l’ultimo iPhone 15, un aggiornamento significativo dopo il suo incredibile incontro.

Questo episodio unico evidenzia come, in alcuni casi eccezionali, la tecnologia possa andare oltre le sue funzioni previste, diventando un salvatore inaspettato. Anche se in passato ci sono stati casi in cui prodotti Apple hanno aiutato a salvare vite, rimane incerto se Apple chiarirà mai l’effettiva resistenza dei suoi iPhone ai proiettili.

Questo evento non solo celebra la resistenza di un dispositivo tecnologico in circostanze estreme, ma sottolinea anche l’importanza dell’innovazione e della qualità nella produzione di dispositivi mobili. Mentre lol smartphone del soldato ha avuto un ruolo cruciale in un momento di pericolo, rimane un esempio eccezionale e non una norma da aspettarsi in situazioni simili.