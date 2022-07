Apple Arcade, Google Stadia, Xbox Cloud Streaming, PS Remote Play o anche, più semplicemente, passando per App Store. Stiamo parlando ovviamente dell’intrattenimento tramite videogiochi, da qualche anno ormai la norma su iPhone. Gli smartphone di Apple sono – anche – piattaforme di gioco portatili, e anche un gigante come Sony se ne è accorto.

Per ovvi motivi non si possono paragonare le esperienze di gioco restituite da un dispositivo con un display da circa 6 pollici e da una console da salotto, come PlayStation 5 o Xbox Series X. Tuttavia, sarebbe un ENORME errore sminuire il concetto di “gaming su iPhone”. Ci si può tranquillamente lanciare in intense sessioni di gioco, con una fluidità e una stabilità pazzesca, possibile soprattutto grazie all’hardware ideato in quel di Cupertino.

Backbone One PlayStation Edition per iPhone

Per una experience di un livello superiore è però consigliabile l’acquisto di un accessorio, un controller, da associare ad iPhone. Tra le nuove opportunità offerte dal mercato, c’è il Backbone One – PlayStation Edition, un controller con licenza ufficiale compatibile unicamente con iPhone.

I colori, i materiali e le finiture sono tutti ispirati al design del controller DualSense di PlayStation 5, compresi i tasti frontali trasparenti con i quattro iconici simboli △, □

X, ◯.

L’utilizzo ideale del controller sarebbe quello con l’app PS Remote Play di Sony, ma il gadget è compatibile anche con i giochi presenti su App Store e quelli disponibili su altre piattaforme, come le già citate Google Stadia e Xbox Cloud Streaming.

L’inedito Backbone One sarà acquistabile prossimamente anche in Italia, e nell’attesa…

Ottime alternative

… puoi utilizzare altri controller già in commercio, compresi quelli per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. La sincronizzazione con iPhone – ma anche iPad e Mac – è davvero semplice e la stabilità durante il gioco è assicurata.