iPhone con iOS 17 si spegne da solo durante la notte

Se appena sveglio hai provato a sbloccare il tuo iPhone con Face ID, ma sei stato obbligato a sbloccare il dispositivo con la password, è molto probabile che ci sia stato un riavvio durante la notte: ultimamente molti utenti hanno riscontrato questo stesso problema. Questo fenomeno sembra colpire un numero significativo di utenti iPhone, creando perplessità e preoccupazione in merito alla stabilità dei dispositivi.

iPhone si spegna da solo durante la notte con iOS 17: il motivo è ancora un mistero

Ciò che rende questa situazione particolarmente strana è che, secondo i dati sul livello della batteria, il telefono sembra essere rimasto spento per alcune ore durante la notte. Per molti utenti, la giornata inizia con l’insolita necessità di inserire il passcode anziché usufruire del solito Face ID.

Al momento, il motivo di questi riavvii notturni rimane avvolto nel mistero. Alcuni utenti hanno notato blocchi occasionali del sistema, soprattutto dopo l’aggiornamento delle app, ma niente di così grave da destare allarme. Secondo i commenti degli utenti, questo fenomeno non sembra limitarsi solo ai nuovi modelli di iPhone. L’unico fattore comune, almeno finora, sembra essere il verificarsi di questi riavvii durante la notte, mentre il dispositivo è in carica.

Naturalmente, la principale preoccupazione riguarda la possibilità di perdere chiamate di emergenza durante la notte o di incorrere in ritardi al lavoro a causa del problema. Alcuni utenti hanno segnalato addirittura la mancata attivazione delle sveglie, un problema potrebbe comportare conseguenze significative nella vita quotidiana. Fino ad ora, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questa problematica. Gli utenti rimangono in attesa di un chiarimento da parte dell’azienda riguardo a questi riavvii notturni inaspettati.

Se anche tu hai sperimentato questa stranezza con il tuo iPhone, puoi controllare il grafico del livello della batteria nelle impostazioni del tuo dispositivo per ulteriori dettagli. L’opzione si trova in Impostazioni > Batteria > Ultime 24 ore. La comunità di utenti sta monitorando da vicino questa situazione, nella speranza di ottenere risposte concrete da parte di Apple. Resta aggiornato sullo sviluppo di questa problematica che ha colpito numerosi possessori di iPhone.