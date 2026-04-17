iPhone 18 Pro, spuntano quattro nuovi colori: Apple starebbe puntando su toni più eleganti e sobri

Le prime indiscrezioni sui colori di iPhone 18 Pro raccontano una possibile svolta più raffinata per la prossima generazione, con tonalità meno appariscenti e una palette che sembra cercare equilibrio più che effetto sorpresa.

Quando si parla di nuovi iPhone, il colore è spesso uno dei dettagli che sembrano secondari solo in apparenza. In realtà è uno degli elementi che più contribuiscono a definire il carattere di una generazione, soprattutto nei modelli Pro, dove Apple tende da anni a muoversi con maggiore cautela, scegliendo finiture più sobrie e meno giocose rispetto alla gamma base.

Secondo una nuova indiscrezione, Apple starebbe testando quattro colorazioni per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Le tonalità emerse sono Light Blue, Dark Cherry, Silver e Dark Gray. Il quadro, se confermato, suggerisce una linea molto diversa da quella di certi colori più accesi visti in passato: meno ricerca dell’impatto immediato, più attenzione a sfumature eleganti e facilmente riconoscibili.

Il colore che incuriosisce di più è il rosso scuro

Tra tutte le opzioni trapelate, quella che attira più attenzione è senza dubbio Dark Cherry. Non si tratterebbe di un rosso acceso o vistoso, ma di una tonalità più profonda, vicina a un colore vinoso, più matura e meno aggressiva. È proprio questo aspetto a renderla interessante: Apple, se davvero sceglierà questa strada, potrebbe proporre un iPhone Pro che si distingue senza bisogno di diventare appariscente.

Per il pubblico Apple più affezionato, è forse la tinta che meglio interpreta l’idea di un modello premium. Un rosso scuro ben calibrato può risultare più ricercato del classico grigio, ma anche più facile da portare nel tempo rispetto a una finitura più audace o stagionale. Non a caso, da mesi circolavano voci su una possibile variante profonda, tra il bordeaux e il rosso cupo, e questa nuova indiscrezione sembra andare proprio in quella direzione.

Blue, silver e gray: continuità con qualche sfumatura nuova

Accanto al Dark Cherry, le altre tre opzioni parlano invece di una continuità più chiara con l’approccio Apple degli ultimi anni. Il Light Blue sarebbe una tonalità chiara e morbida, meno fredda di certi blu del passato e più vicina a un azzurro elegante. Il Silver rappresenterebbe la scelta più classica, quella che in genere Apple non abbandona mai davvero nei suoi modelli Pro. Il Dark Gray, invece, rafforzerebbe la presenza del solito neutro scuro che continua a essere una delle finiture più richieste da chi vuole un iPhone discreto e pulito.

Messi insieme, questi quattro colori descrivono una gamma apparentemente meno sperimentale, ma forse più coerente. La sensazione è che Apple voglia tenere saldo il linguaggio visivo della linea Pro, intervenendo più sulle sfumature che sulla rottura netta con il passato.

Per ora resta tutto nel campo delle indiscrezioni

Qui però serve prudenza. Le stesse fonti che parlano delle quattro colorazioni spiegano che tutte sarebbero ancora in fase di sviluppo. Questo significa che Apple ha ancora il tempo per cambiare idea, eliminare una delle varianti oppure modificare la palette prima dell’avvio della produzione su larga scala. Non sarebbe affatto una sorpresa: i test interni sui colori fanno parte da anni del processo che precede il lancio di un nuovo iPhone.

Lo stesso discorso vale per il numero finale delle opzioni. Anche se le tonalità in prova sarebbero quattro, non è detto che arrivino tutte sul mercato. Apple potrebbe decidere di mantenerne tre, o di sostituirne una all’ultimo momento in base alla resa del materiale, alla coerenza della gamma o semplicemente alla strategia commerciale dell’autunno.

Un dettaglio piccolo che dice molto dello stile Apple

Il punto interessante è che, anche quando si parla solo di colori, Apple riesce spesso a raccontare qualcosa della direzione che vuole prendere. Se queste indiscrezioni si riveleranno fondate, iPhone 18 Pro potrebbe puntare meno sull’effetto novità e più su un’eleganza misurata, quasi silenziosa. Un cambiamento piccolo in apparenza, ma perfettamente in linea con il modo in cui Cupertino cerca da anni di rendere i suoi modelli Pro immediatamente riconoscibili senza bisogno di alzare troppo la voce.