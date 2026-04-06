iPhone 18 Pro abbandonerà questa comunissima colorazione in favore di una nuova

Apple sta per allontanarsi da un colore classico nella gamma iPhone 18 Pro per il 2026 lasciando spazio a tonalità più audaci.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Apple non offrirà la colorazione nera — o altre sfumature molto scure — sull’iPhone 18 Pro e sull’iPhone 18 Pro Max. La tendenza di Apple ad abbandonare il nero, già iniziata con gli iPhone 17 Pro disponibili in argento, cosmic orange e blu profondo, potrebbe consolidarsi anche nella generazione del 2026.

Un noto leaker cinese, Instant Digital, sostiene che Apple non introdurrà alcuna finitura nera per questi modelli di punta, mentre altri insider come Mark Gurman di Bloomberg suggeriscono che l’azienda stia invece testando un rosso scuro profondo come colore principale per la serie Pro.

Rosso intenso e nuove palette

La tonalità rosso intenso non è semplicemente una variazione di rosso già vista, ma un colore più profondo e meno brillante di quanto Apple abbia offerto in passato. Questa scelta cromatica, se confermata al lancio, rappresenterebbe un deciso cambio di rotta rispetto alle palette conservative a cui la mela ci aveva abituati nei modelli Premium.

Alcune fonti di rumor avevano anche parlato di ulteriori finiture come viola o marrone caffè, ma secondo Gurman queste sarebbero probabilmente solo varianti dello stesso concetto di colore rosso, non colorazioni completamente distinte.

La mossa di eliminare il nero dalla gamma Pro potrebbe riflettere un cambiamento più ampio nella strategia di design di Apple: i dispositivi di fascia alta stanno cercando di distinguersi visivamente dal resto della lineup e di attirare l’attenzione con colori più originali e riconoscibili.

Una palette audace potrebbe anche aiutare Apple a creare identità visive più forti per i suoi modelli premium, spingendo i consumatori a riconoscere immediatamente un iPhone di fascia alta rispetto ai modelli standard o ai concorrenti Android.

Cosa resta classico

Nonostante il probabile addio al nero, Apple non abbandonerà del tutto le tonalità tradizionali: altre opzioni più sobrie come argento o varianti di colori chiari potrebbero comunque affiancare il rosso intenso nella gamma iPhone 18 Pro. Questi colori “classici” darebbero un equilibrio alla lineup, senza spingere troppo verso finiture eccentriche.

I nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sono attesi nel consueto appuntamento autunnale, con presentazione intorno a settembre 2026 e disponibilità nei mesi successivi. Fino ad allora, tutte le informazioni sui colori — come per molte altre specifiche hardware — restano rumor non ufficiali e soggette a modifiche dell’ultimo minuto da parte di Apple.