iPhone 17 rivoluzionerà la fotocamera selfie, secondo Kuo

Recentemente, è emerso un rumor riguardante una significativa innovazione nella fotocamera frontale dell’iPhone 17, nonostante l’iPhone 16 non sia ancora stato lanciato e manchino ancora molti mesi. L’analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che per la generazione di iPhone del 2025, una delle principali novità sarà proprio la fotocamera anteriore.

Sensore da 24MP per la fotocamera frontale di iPhone 17

Secondo quanto riportato da Kuo in un post sul suo blog, la Genius, azienda principale nella fornitura delle lenti per le fotocamere degli iPhone, dovrebbe beneficiare notevolmente in termini di ricavi grazie all’implementazione di un modulo fotocamera frontale più avanzato per l’iPhone 17. Questo upgrade comporterà un aumento della risoluzione, passando dai 12 megapixel attuali a 24 megapixel.

Oltre al miglioramento della risoluzione, si prevede anche un perfezionamento nella stratificazione delle lenti. La nuova specifica per l’iPhone 17 richiederebbe un design a sei elementi per la lente, in contrasto con la configurazione a cinque elementi presente negli iPhone 15 e presumibilmente anche sul 16. Ciò implica un aumento significativo del costo complessivo del componente della fotocamera frontale, che secondo le stime di Kuo, potrebbe più che raddoppiare.

In parallelo, si confermano voci precedenti riguardo un miglioramento anche per l’iPhone 16, che dovrebbe includere un sensore ultra-wide da 48 megapixel. Questo dovrebbe funzionare in modo simile al sensore principale da 48 megapixel già presente negli attuali modelli di iPhone, dove la fotografia computazionale elabora i 48 megapixel di dati grezzi per produrre un’immagine finale da 12 o 24 megapixel.

Kuo ha anche menzionato che Genius è coinvolta nella fornitura delle lenti periscopiche per l’iPhone 16. Queste fotocamere, con uno zoom 12-megapixel 5x, dovrebbero essere presenti sia nei modelli Pro che Pro Max dell’iPhone 16 di quest’anno, aumentando ulteriormente la domanda per questi componenti.

Infine, Genius figura come fornitore esclusivo delle lenti pancake utilizzate nell’Apple Vision Pro. I fornitori stanno già spedendo in grandi quantità in previsione di un imminente lancio commerciale, attualmente previsto per febbraio o marzo. Finora, Apple ha promesso un lancio all’inizio dell’anno, senza fornire una data precisa. Questi sviluppi indicano un focus sempre maggiore di Apple sulla qualità delle immagini e sulla fotografia avanzata, confermando il suo impegno nell’innovazione tecnologica nel settore dei dispositivi mobili.