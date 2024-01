Apple Vision Pro in arrivo: la data di lancio sembra confermata

Il nuovo visore Apple Vision Pro, una proposta rivoluzionaria nel campo della realtà aumentata e virtuale, è previsto per un lancio a breve. Secondo le informazioni ufficiali fornite da Apple al WWDC 2023, il dispositivo sarà disponibile negli Stati Uniti all’inizio del 2024. Durante la conferenza sui guadagni del quarto trimestre del 2023, il CEO di Apple, Tim Cook, ha ribadito questa tempistica, specificando l’arrivo di questo “magico prodotto” all’inizio del prossimo anno.

I rumor più recenti, riportati da Mark Gurman di Bloomberg e corroborati dall’analista Ming-Chi Kuo, suggeriscono che la produzione del Vision Pro sta procedendo a pieno ritmo nelle fabbriche Apple in Cina. L’obiettivo sarebbe quello di avere unità pronte per i clienti entro la fine di gennaio, con un debutto al dettaglio previsto per il mese successivo. Un’indiscrezione meno affidabile proveniente da un sito di investitori cinese, segnalata da MacRumors, suggerisce addirittura una data di lancio precisa: il 27 gennaio, che corrisponderebbe al 26 gennaio negli Stati Uniti.

The original iPad was released on a Saturday. Jan 26 is indeed the date floating around the last few days among people in China who claim to be connected to Apple. Like I said, units will be ready by end of January with a retail launch by February. It’s imminent. — Mark Gurman (@markgurman) January 2, 2024

Il Vision Pro sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, con piani di lancio in altri paesi previsti più avanti nell’anno.

Per quanto riguarda le caratteristiche, il Vision Pro è dotato di una fotocamera integrata che consente di scattare foto e video in 3D. Nonostante le limitazioni di peso, Apple ha scelto di non includere una batteria interna nel dispositivo. Invece, sarà alimentato tramite un cavo intrecciato collegato a un pacchetto batteria da indossare all’anca o collegato a un adattatore, offrendo due ore di autonomia con una singola carica. Il sistema operativo visionOS gestisce il Vision Pro, e il dispositivo è in grado di eseguire app per iPhone e iPad, oltre a offrire una propria App Store dedicata.

Per quanto riguarda il prezzo, il Vision Pro partirà da $3,499. Non è ancora chiaro come questo prezzo includa accessori come un visore personalizzato o lenti su prescrizione. Le informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le funzionalità del Vision Pro, come la possibilità di utilizzarlo per esperienze immersive di intrattenimento, l’uso con FaceTime e il supporto per giochi Apple Arcade, possono essere trovate su MacRumors