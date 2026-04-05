iPhone 17 Pro Max nello spazio con Artemis II: perché la NASA ha scelto proprio lui

Quattro iPhone 17 Pro Max stanno viaggiando verso la Luna a bordo della missione Artemis II, ma non per sostituire strumenti di bordo: il loro ruolo è molto più semplice e allo stesso tempo sorprendente.

La decisione arriva direttamente dalla NASA, che ha autorizzato l’utilizzo degli smartphone Apple come strumenti personali per gli astronauti. Non si tratta di un esperimento marginale, ma di un passaggio che racconta bene quanto gli iPhone siano ormai considerati affidabili anche in contesti molto diversi da quelli quotidiani.

A bordo della capsula Orion, impegnata in una missione di circa dieci giorni attorno alla Luna, ogni membro dell’equipaggio ha a disposizione un dispositivo per documentare il viaggio con foto e video. Un dettaglio che cambia il modo in cui queste missioni possono essere raccontate e condivise.

Non strumenti di bordo, ma fotocamere personali

È importante chiarire un punto. Gli iPhone non hanno alcun ruolo operativo nella missione. Non controllano sistemi, non gestiscono comunicazioni e non si collegano a Internet o al Bluetooth.

Il loro utilizzo è limitato alla parte più “umana” del viaggio: scattare immagini e registrare video. In questo senso, lo smartphone diventa una sorta di fotocamera tascabile, immediata e sempre pronta, affiancando strumenti professionali già presenti a bordo.

Non è un dettaglio banale. Portare nello spazio un dispositivo pensato per l’uso quotidiano significa anche aprire a un racconto più diretto e personale delle missioni, meno filtrato rispetto al passato.

Un processo di approvazione molto più rigido di quanto sembri

Portare uno smartphone nello spazio non è una scelta improvvisata. La NASA ha sottoposto i dispositivi a un processo di verifica articolato, che parte dall’analisi dell’hardware e arriva alla valutazione dei rischi legati all’ambiente spaziale.

In una capsula in microgravità, ogni oggetto deve comportarsi in modo prevedibile. Un frammento di vetro, una componente non fissata o un materiale non adatto possono creare problemi molto più seri rispetto a quelli che si avrebbero sulla Terra.

Per questo gli iPhone vengono trattati come qualsiasi altro elemento a bordo: controllati, testati e in alcuni casi anche ancorati fisicamente all’interno della capsula per evitare movimenti indesiderati.

Perché proprio iPhone 17 Pro Max

La scelta del modello non è casuale. L’iPhone 17 Pro Max rappresenta la versione più orientata alla produzione di contenuti, con un comparto fotografico avanzato e funzioni pensate anche per chi lavora con video e immagini.

Tra le caratteristiche più rilevanti ci sono le fotocamere da 48 megapixel e il supporto a formati professionali, elementi che rendono il dispositivo adatto a catturare contenuti di alta qualità anche in condizioni particolari.

Questo non significa che sia stato scelto solo per le specifiche tecniche, ma aiuta a capire perché uno smartphone di questa fascia possa risultare credibile anche in un contesto così estremo.

Un segnale che va oltre la curiosità

Vedere uno smartphone Apple in una missione lunare può sembrare un dettaglio curioso, ma racconta qualcosa di più ampio. La tecnologia che oggi si usa ogni giorno è sempre più vicina, per affidabilità e qualità, a quella che fino a poco tempo fa era riservata a contesti altamente specializzati.

Allo stesso tempo, questo episodio mostra come anche un oggetto comune possa trovare spazio in ambienti completamente diversi, a patto di essere adattato e verificato con attenzione.

Non è una rivoluzione nel senso stretto, ma è un’immagine che resta: uno iPhone che orbita attorno alla Luna, usato per raccontare un viaggio che fino a pochi anni fa sembrava ancora lontano. E che oggi, invece, passa anche attraverso uno schermo che milioni di persone tengono ogni giorno in tasca.