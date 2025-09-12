iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max e iPhone Air: tutti i modelli preordinabili su Amazon

Tutti i nuovissimi iPhone 17 e iPhone Air sono da ora preordinabili su Amazon: fate in fretta per ricevere subito il vostro melafonino.
Tutti i nuovissimi iPhone 17 e iPhone Air sono da ora preordinabili su Amazon: fate in fretta per ricevere subito il vostro melafonino.
Andrea Riva
Pubblicato il 12 set 2025
iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max e iPhone Air: tutti i modelli preordinabili su Amazon

Apple ha finalmente aperto i preordini di tutti i nuovi modelli di iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air.

Di seguito tutti i link ai modelli presenti su Amazon, preordinabili da ora e con consegna a partire dal 19 settembre:

 

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia

979,00
Vedi l'offerta
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Nero siderale

1.239,00
Vedi l'offerta
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

1.339,00
Vedi l'offerta
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo

0,00
Vedi l'offerta
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

iPhone 16e 256GB in offerta su Amazon, ecco l'occasione che aspettavi
iPhone

iPhone 16e 256GB in offerta su Amazon, ecco l'occasione che aspettavi
iPhone 17 Pro: Apple rivoluziona design e fotocamera con la nuova generazione
iPhone

iPhone 17 Pro: Apple rivoluziona design e fotocamera con la nuova generazione
Apple iPhone 17: specifiche e prezzi
iPhone

Apple iPhone 17: specifiche e prezzi
iPhone 17, iPhone 17 Air e Watch Ultra 3: tutte le novità dell’evento 2025
iPhone

iPhone 17, iPhone 17 Air e Watch Ultra 3: tutte le novità dell’evento 2025
Link copiato negli appunti