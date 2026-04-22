iPhone 17, basta aggiungere questo codice e arriva un extra sconto: a questo prezzo è impossibile da trovare

L’iPhone 17 è ormai uno degli smartphone più desiderati sul mercato, e con l’uscita delle nuove versioni, il prezzo è sempre un fattore decisivo per molti consumatori.

Se stai cercando un’offerta imperdibile per il nuovo modello di iPhone, ecco la notizia che stavi aspettando.

Un’offerta imperdibile per l’iPhone 17

Attualmente, su eBay è disponibile un’offerta davvero vantaggiosa per l’iPhone 17 256GB, che puoi acquistare a soli 758 euro, un prezzo decisamente competitivo per un dispositivo di questa qualità. Ma non è tutto. Se inserisci il codice sconto PSPRAPR26, potrai usufruire di un ulteriore extra sconto, portando il prezzo a un livello ancora più basso. Con questa promozione, l’iPhone 17 diventa un’opportunità da non perdere, soprattutto considerando che il prezzo di listino supera i 789 euro.

Questo dispositivo è disponibile in due splendide colorazioni: Blu e Lavanda, offrendo così due opzioni eleganti e moderne, perfette per soddisfare ogni preferenza estetica. Non solo, il modello che ti proponiamo è nuovo di zecca, sigillato, e viene venduto con una garanzia di 24 mesi, che ti garantisce un acquisto sicuro e protetto. Con un design elegante, uno schermo straordinario e una fotocamera migliorata, l’iPhone 17 è il dispositivo perfetto per chi cerca il massimo della tecnologia in un formato compatto e performante. Che tu stia cercando un telefono per lavoro, per la vita quotidiana o per il tempo libero, questo iPhone si adatta a tutte le esigenze.

Vantaggi extra con la possibilità di pagare a rate

E se pensi che non ci sia altro da fare per approfittare di questa offerta, ti sbagli. Infatti, il pagamento è possibile in 3 rate senza interessi, grazie a opzioni come PayPal e Klarna. Una scelta che rende l’acquisto ancora più comodo e accessibile, consentendo di suddividere l’importo in piccole rate mensili senza dover sostenere costi aggiuntivi. Questo rende l’iPhone 17 ancora più accessibile, anche per chi non desidera effettuare un pagamento unico.

Questa promozione, con il codice sconto esclusivo, non durerà a lungo, quindi se vuoi mettere le mani su uno degli smartphone più richiesti del momento, non aspettare oltre. Non perdere l’occasione di acquistare l’iPhone 17 a un prezzo mai visto prima. Non solo potrai approfittare di un prezzo eccezionale, ma avrai anche la garanzia di acquistare da un rivenditore affidabile come eBay. Agisci in fretta, questa offerta potrebbe sparire da un momento all’altro.