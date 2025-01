iPhone 16: se lo prendi su Amazon oggi risparmi ben 127€

iPhone 16 è il nuovo smartphone di punta che porta l’esperienza fotografica e tecnologica a un livello superiore. Con il Controllo fotocamera, puoi accedere immediatamente agli strumenti essenziali per foto e video, come zoom e profondità di campo, permettendoti di cogliere l’inquadratura perfetta in ogni momento.

L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus cattura dettagli straordinari anche nelle foto e nei video macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP offre immagini ad alta risoluzione con una qualità senza pari. Il teleobiettivo 2x di qualità ottica ti consente di zoomare con precisione sul soggetto, portando ogni scatto a nuove altezze.

Con gli Stili fotografici di nuova generazione, avrai più possibilità creative per personalizzare ogni foto, e se cambi idea, puoi sempre tornare alla versione originale. Potrai inoltre sfruttare il chip A18 supersmart, che fa un salto evolutivo rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15, permettendo funzioni avanzate per foto, video e gaming da console, mantenendo al contempo una grande efficienza energetica.

Grazie alla sua autonomia migliorata, con fino a 22 ore di riproduzione video, iPhone 16 ti accompagnerà per tutta la giornata. Il design in alluminio aerospaziale e il display Super Retina XDR da 6,1″ garantiscono resistenza e qualità, mentre il Ceramic Shield rende la parte frontale due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il tasto Azione offre accesso rapido alle tue funzioni preferite, migliorando l’usabilità del dispositivo.

iPhone 16, oggi, viene messo in offerta su Amazon con uno sconto attivo del 13% (127€) e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 851,99€.