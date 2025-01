iPhone 16: promozione Amazon attiva e prezzo competitivo

iPhone 16, il nuovo top di gamma di casa Apple, oggi viene messo in offerta su Amazon con uno sconto molto interessante e allettante del 13% per un prezzo totale e finale di 851,99€.

iPhone 16: eccolo in tutto il suo splendore

L’iPhone 16 porta l’esperienza fotografica e video a un livello superiore grazie a funzionalità avanzate e un design innovativo. Con il Controllo fotocamera, puoi accedere istantaneamente a strumenti come zoom e profondità di campo per ottenere l’inquadratura perfetta in un attimo.

L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus consente di catturare dettagli incredibilmente nitidi, anche nelle foto e nei video macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP ti permette di scattare immagini ad alta risoluzione con una qualità straordinaria. Il teleobiettivo 2x offre uno zoom ottico di qualità per avvicinarti al soggetto con risultati nitidi e precisi.

Gli Stili fotografici di nuova generazione offrono maggiore creatività, permettendoti di personalizzare ogni foto. E se cambi idea, puoi sempre tornare alla versione originale dell’immagine. Grazie al chip A18, che rappresenta un salto evolutivo rispetto all’A16 Bionic, l’iPhone 16 supporta funzioni avanzate per foto, video e gaming da console, mantenendo comunque un’efficienza energetica sorprendente.

Con una batteria che offre fino a 22 ore di riproduzione video, l’iPhone 16 garantisce un’autonomia eccezionale. Puoi ricaricarlo via USB-C o utilizzando un caricabatterie MagSafe per una ricarica wireless ultra-veloce. Il robusto guscio in alluminio aerospaziale e il display Super Retina XDR da 6,1″ con Ceramic Shield offrono resistenza e durabilità. Infine, il tasto azione ti consente di accedere rapidamente alla tua funzione preferita con un semplice gesto.

