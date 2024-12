iPhone 16 Pro Max: sfrutta il coupon e compralo per Natale

iPhone 16 Pro Max è il top di gamma assoluto della nuova famiglia di smartphone di Apple e oggi, su eBay, è disponibile un coupon sconto dal valore di 45€ (SMARTDEC24) che fa scendere il prezzo del telefono fino a 1.253,99€, acquistabile anche a rate!

iPhone 16 Pro Max: il top di gamma Apple in tutto il suo splendore

L’iPhone 16 Pro Max presenta un design in titanio leggero e resistente, con un display Super Retina XDR da 6,9″ che offre colori incredibili e una visibilità perfetta. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield di ultima generazione, che è due volte più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone.

Grazie al Controllo fotocamera, puoi scattare foto e girare video con un semplice tocco, accedendo rapidamente agli strumenti come zoom e profondità di campo. La fotocamera Fusion da 48MP consente di girare video 4K Dolby Vision a 120 fps, mentre il migliorato ultra-grandangolo ti permette di catturare dettagli mai visti prima nelle foto macro e nelle vedute panoramiche.

Inoltre, i microfoni di qualità professionale offrono un audio straordinario per registrazioni impeccabili. Con gli Stili fotografici di nuova generazione, hai infinite possibilità creative per personalizzare le tue foto. Puoi anche cambiare lo stile in qualsiasi momento, grazie ai miglioramenti nell’elaborazione dell’immagine.

Il potente chip A18 Pro offre prestazioni superiori con una CPU e una GPU migliorate, ideali per foto, video e giochi AAA. L’autonomia è eccezionale: fino a 33 ore di riproduzione video, con ricarica rapida tramite USB-C o MagSafe. Con iOS 18, puoi personalizzare il tuo iPhone, cambiare il colore delle icone e godere di effetti animati in iMessage. Infine, il Rilevamento incidenti è una funzione di sicurezza avanzata che può chiamare aiuto in caso di incidente d’auto.

Oggi, su eBay, è disponibile un coupon sconto dal valore di 45€ (SMARTDEC24) che fa scendere il prezzo di iPhone 16 Pro Max fino a 1.253,99€, acquistabile anche a rate!

