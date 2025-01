iPhone 16 Pro Max: il top dei top di gamma oggi CROLLA di 187€ su Amazon

iPhone 16 Pro Max è il top di gamma assoluto della famiglia di smartphone di casa Apple e oggi, su Amazon, viene coinvolto in un’interessante sconto del 13% (187€) e viene venduto al prezzo finale e totale di 1.301,99€.

iPhone 16 Pro Max: un top di gamma assoluto, fascia premium!

iPhone 16 Pro Max è un capolavoro di tecnologia e design. Il suo telaio in titanio, leggero e resistente, lo rende un oggetto di lusso. Il display Super Retina XDR da 6,9 pollici, protetto dal durissimo Ceramic Shield, offre immagini nitide e colori vivaci, per un’esperienza visiva impareggiabile.

La fotocamera è stata completamente rinnovata. Con il sensore principale da 48 megapixel e il teleobiettivo 5x, puoi catturare dettagli incredibili anche a distanza.

La modalità Controllo fotocamera ti permette di regolare facilmente tutti i parametri, mentre gli Stili fotografici ti consentono di personalizzare le tue immagini con un semplice tocco.

I video sono un’altra area in cui l’iPhone 16 Pro Max eccelle. Grazie al chip A18 Pro e alla registrazione in Dolby Vision 4K a 120 fps, puoi creare filmati di qualità professionale. L’autonomia è un altro punto di forza di questo smartphone. La batteria è in grado di garantire fino a 33 ore di riproduzione video, mentre la ricarica rapida ti permette di recuperare energia in pochissimo tempo.

