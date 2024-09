iPhone 16 Pro e Pro Max: prezzo e dettagli dei super top di gamma

Apple ha presentato anche i nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, i modelli di punta della sua gamma. Questi dispositivi, pensati per un pubblico professionale e appassionati di tecnologia, si distinguono per un design elegante e sofisticato, con una scocca in titanio disponibile in una varietà di tonalità raffinate.

Potenza straordinaria e display di alta qualità

Al centro di questi nuovi iPhone c’è il potente chip A18 Pro, progettato per garantire prestazioni superiori sia in termini di velocità che di efficienza energetica. Questo processore di ultima generazione offre un’esperienza d’uso incredibilmente fluida, capace di gestire anche le applicazioni più impegnative con facilità. Il display, il più grande mai montato su un iPhone, utilizza la tecnologia ProMotion per offrire una resa grafica eccezionale, con colori brillanti e un refresh rate elevato che assicura una fluidità senza pari.

Fotografia di livello professionale

Il sistema di fotocamere degli iPhone 16 Pro e Pro Max è stato completamente rinnovato, offrendo una versatilità che soddisfa anche i fotografi più esigenti. Con un sensore principale da 48 megapixel, un teleobiettivo 5x e una lente ultra grandangolare, questi dispositivi permettono di scattare foto e registrare video di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, il nuovo pulsante dedicato alla fotocamera facilita il passaggio tra i diversi obiettivi e rende la gestione delle impostazioni ancora più intuitiva.

Video di qualità cinematografica

Per gli appassionati di videografia, gli iPhone 16 Pro e Pro Max offrono la possibilità di registrare video in 4K a 120 fps, con supporto per Dolby Vision. La funzione Cinematic Mode, introdotta nei modelli precedenti, è stata ulteriormente migliorata, permettendo di creare video con effetti di profondità di campo in stile cinematografico.

Intelligenza artificiale avanzata

Il chip A18 Pro integra un motore neurale estremamente potente, che sfrutta al meglio le capacità dell’intelligenza artificiale. Siri è stata potenziata e ora offre un’esperienza ancora più personalizzata, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze degli utenti.

Disponibilità e prezzi

I nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max saranno disponibili a partire dal 20 settembre, con prezzi che partono da 1239€ per il modello da 128GB di iPhone 16 Pro; iPhone 16 Pro Max, invece, che parte con una variante da 256GB viene venduto a partire da 1489€.