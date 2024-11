iPhone 16 in sconto per il Black Friday: lo paghi solo 899€

L’iPhone 16 è progettato per offrire prestazioni straordinarie e funzionalità avanzate, portando l’esperienza fotografica, la potenza e l’autonomia a un nuovo livello. Con il Controllo Fotocamera, puoi accedere rapidamente a strumenti come zoom e profondità di campo, permettendoti di scattare la foto perfetta in ogni momento.

L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus consente di catturare immagini incredibilmente dettagliate anche in modalità macro, mentre la fotocamera Fusion da 48 MP e il teleobiettivo 2x garantiscono foto e video ad alta risoluzione e una qualità ottica impeccabile. Gli Stili fotografici di nuova generazione offrono possibilità creative uniche, permettendoti di personalizzare le tue immagini come mai prima, con la possibilità di tornare alla versione originale in qualsiasi momento.

Il chip A18, evoluto rispetto all’A16 Bionic, consente di eseguire funzioni avanzate per foto, video e gaming da console, mantenendo al contempo un’efficienza eccezionale. Con fino a 22 ore di riproduzione video, l’iPhone 16 offre una maggiore autonomia, grazie al chip A18 e alla ricarica rapida tramite USB-C o MagSafe.

Progettato per durare, l’iPhone 16 presenta un robusto guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1″, protetto da Ceramic Shield, che è due volte più resistente rispetto a qualsiasi vetro per smartphone. Infine, il Tasto Azione offre un accesso rapido e personalizzabile a funzioni preferite, come la modalità silenziosa, memo vocali o torcia, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Su Amazon, oggi, viene scontato dell’8% iPhone 16 che viene venduto per il Black Friday al prezzo totale e finale di 899€.