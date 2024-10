iPhone 16 CROLLA DI PREZZO: doppia promo su eBay (-155€)

Il nuovissimo iPhone 16 cala già di prezzo e lo fa con una promozione doppia su eBay davvero imperdibile: sconto attivo del 12% al quale si vanno a sommare ulteriori 35€ di sconto con il coupon PSPROTT24 per un prezzo finale di 814,90€.

Offerta choc doppia su iPhone 16!

L’iPhone 16 è uno smartphone iOS all’avanguardia, rappresentando una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo e uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Dotato di un ampio display da 6,1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel, offre immagini straordinarie e dettagli vividi, fra le più elevate attualmente disponibili.

Le funzionalità offerte da questo dispositivo Apple sono molteplici e tutte di alta gamma. Tra queste spicca il modulo 5G, che consente un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti. Inoltre, la connettività Wi-Fi e il GPS assicurano un’esperienza d’uso completa e soddisfacente.

La vera eccellenza dell’iPhone 16 è rappresentata dalla sua fotocamera, dotata di un sensore da 48 megapixel. Questa permette di catturare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel, mentre la registrazione di video è possibile in 4K, con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Grazie a queste caratteristiche, ogni scatto e ogni video risultano semplicemente straordinari.

Con uno spessore di soli 7.8 mm, questo smartphone si presenta anche con un design elegante e contenuto, rendendo l’iPhone 16 non solo potente, ma anche un vero e proprio oggetto di stile. In sintesi, l’iPhone 16 unisce tecnologia avanzata e un’estetica raffinata, perfetto per chi cerca il meglio nel mondo della tecnologia mobile.

Su iPhone 16, oggi, è presenta una doppia offerta molto allettante su eBay: sconto attivo del 12% al quale si vanno a sommare 35€ di sconto con il coupon PSPROTT24 per un prezzo finale di 814,90€.

