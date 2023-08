iPhone 15 sarà unico grazie a questo design

Apple, da sempre pioniere nel settore della tecnologia, sembra pronta a sorprendere ancora una volta il mercato con l’innovativo design dell’iPhone 15 Pro. La compagnia californiana ha costruito una reputazione non solo per le sue prestazioni eccezionali ma anche per il design elegante e all’avanguardia dei suoi dispositivi.

Cornici Ultra-Sottili definiscono il nuovo design futuristico di iPhone 15

Ricordiamo ancora l’impressione che l’iPhone X, presentato nel 2017, fece a molti. La sua estetica caratterizzata da cornici curve che abbracciavano quasi interamente il dispositivo era, senza dubbio, straordinaria. Con il passare degli anni, Apple ha perfezionato costantemente il design del suo display, con riduzioni progressivamente più significative delle cornici. La notizia che sta ora circolando riguarda una rivoluzione: per la gamma 2023, le cornici si ridurranno di ben il 30%. Questo incredibile aggiornamento è stato evidenziato dai CAD ottenuti da 9to5Mac e successivamente confermato dal noto Mark Gurman. Si parla di cornici che misureranno un sorprendente 1,5 mm.

Il segreto dietro questa innovazione risiede nella tecnologia LIPO (sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione), che ha permesso a Apple di minimizzare ulteriormente le dimensioni della cornice. Una tecnica che Apple ha già sperimentato con successo nell’Apple Watch Series 7. Questa trasformazione nel design è ancora più evidente se si confronta l’iPhone 15 Pro con i suoi predecessori come X, XS e 11 Pro, che una volta erano considerati avanguardistici.

Oltre alla riduzione delle cornici, ci sono altre anticipazioni intriganti: l’iPhone 15 Pro dovrebbe presentare un telaio in titanio, una porta USB-C e, per il modello Pro Max, un obiettivo zoom periscopio. Tuttavia, è da notare che, nonostante le cornici ultrasottili, la funzione Dynamic Island sembra mantenere le sue dimensioni precedenti, risultando leggermente più prominente.

Con un display che promette di essere ancora più coinvolgente, bordi leggermente curvi e una serie di aggiornamenti tecnici, l’iPhone 15 Pro appare come un dispositivo imperdibile. Ma, come spesso accade con le innovazioni, potrebbe esserci anche un aumento del prezzo.