Apple prevede una rivoluzione nell'iPad: cornici più sottili con la tecnologia LIPO

Dopo le recenti notizie sui cambiamenti significativi nella prossima generazione di iPhone, sembra che Apple stia portando la stessa rivoluzione anche all’iPad. Secondo un rapporto di Bloomberg, l’azienda ha in programma di ridurre drasticamente le dimensioni della cornice dell’iPad utilizzando la tecnologia di sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione, nota come LIPO. Questa innovazione ha già dimostrato di avere successo nell’Apple Watch Series 7, e ora si prevede di trasformare l’esperienza visiva degli utenti di iPad.

Tecnologia LIPO, anche l’iPad avrà cornici molto più sottili

La prossima generazione di iPhone, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sorprenderà gli utenti con cornici significativamente più piccole rispetto ai modelli precedenti. Il passaggio da cornici di 2,2 millimetri a 1,5 millimetri renderà gli schermi più ampi e coinvolgenti. La tecnologia di sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione (LIPO), già utilizzata con successo nell’Apple Watch Series 7, è la chiave dietro questo notevole cambiamento. Ma l’innovazione non si fermerà agli iPhone.

Secondo le recenti informazioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg nella newsletter Power On, Apple ha intenzione di estendere il medesimo trattamento all’iPad. Questo vuol dire che il prossimo modello di iPad potrebbe vantare cornici ridotte a soli 1,5 millimetri, una notevole diminuzione rispetto ai circa 2,2 millimetri attuali. Questa trasformazione offrirà un’esperienza di visualizzazione più coinvolgente e avvincente per gli utenti di iPad.

La tecnologia LIPO è stata la protagonista della riduzione delle cornici nell’Apple Watch Series 7, dove ha reso i bordi del dispositivo più sottili e ha permesso di aumentare le dimensioni del display. Il sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione consente a Apple di realizzare cornici più sottili e uniformi intorno allo schermo, senza comprometterne la qualità visiva o la funzionalità.

Anche se il rapporto di Bloomberg non fornisce dettagli specifici riguardo al momento esatto dell’introduzione della tecnologia LIPO nell’iPad, sembra evidente che Apple stia lavorando per portare questo importante cambiamento visivo al popolare tablet. Mentre la prossima versione dell’iPad Pro potrebbe non presentare ancora la tecnologia LIPO, sembra che l’azienda abbia già in programma di implementarla in futuro.

Gli utenti di iPad possono essere entusiasti dell’innovazione che Apple ha in serbo per loro. Con la prospettiva di cornici più sottili e uno schermo ancora più coinvolgente, l’esperienza con l’iPad diventerà ancora più sorprendente.