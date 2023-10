iPhone 15 Rosa 256GB a SOLI 949€ su eBay: risparmi 80 EURO grazie allo sconto

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di portare a casa l’ultimissimo Apple iPhone 15 con 256GB di memoria, in una splendida tonalità di rosa, a un prezzo eccezionale di solo 949,00€, con uno sconto incredibile del 8%. Questo smartphone rappresenta il top di gamma di Apple, con una combinazione perfetta di stile, potenza e innovazione, e ora è disponibile a un prezzo mai visto prima su eBay. È il momento giusto per fare l’upgrade e vivere un’esperienza di utilizzo senza paragoni.

iPhone 15 256 GB Rosa a 949€ su eBay in sconto dell’8%

L’iPhone 15 si distingue per il suo design raffinato e la sua costruzione impeccabile, con un corpo in vetro e alluminio resistente all’acqua e alla polvere. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vivaci e neri profondi, garantendo una qualità visiva straordinaria. Con il supporto al 5G, potrete sperimentare velocità di download e streaming mai viste prima, mantenendovi sempre connessi alla massima velocità.

Sotto il cofano, l’iPhone 15 è alimentato dal nuovissimo chip A15 Bionic, che offre prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica senza pari. I 256GB di memoria interna garantiscono ampio spazio per tutte le vostre applicazioni, foto, video e molto altro ancora. La fotocamera posteriore da 12MP con modalità notturna e registrazione video 4K vi permetterà di catturare immagini e video stupendi in ogni situazione.

La sicurezza è garantita dalla tecnologia Face ID, che permette un sblocco rapido e sicuro del dispositivo, mentre il sistema operativo iOS offre un’esperienza utente fluida e intuitiva, con accesso a milioni di app attraverso l’App Store.

L’Apple iPhone 15 5G 256GB in rosa non è solo uno smartphone, ma un vero e proprio status symbol, che combina design elegante, potenza ineguagliabile e le più recenti innovazioni tecnologiche. E ora, grazie all’offerta esclusiva su eBay, è disponibile a un prezzo imperdibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: cliccate su “Acquista ora” e fate vostro l’iPhone 15 a un prezzo incredibile! L’eleganza, la potenza e la tecnologia avanzata di Apple non sono mai state così accessibili.

