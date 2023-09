iPhone 15, rivelate dal database cinese capacità della batteria e wattaggio

Apple ha recentemente presentato la sua serie iPhone 15, che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo tecnologico. Ora, ulteriori dettagli sulla capacità della batteria e sul wattaggio di questi dispositivi emergono grazie al database normativo cinese.

Dettagli sulla capacità della batteria e sul wattaggio della linea iPhone 15

Il database ha rivelato dettagli precisi sulla capacità della batteria e sul wattaggio della gamma iPhone 15. Di seguito sono riportate le specifiche per ogni modello:

15 Pro Max : 4.422 mAh, 17,109 Wh.

: 4.422 mAh, 17,109 Wh. 15 Pro : 3.274 mAh, 12,70 Wh.

: 3.274 mAh, 12,70 Wh. 15 Plus : 4.383 mAh, 16.950 Wh.

: 4.383 mAh, 16.950 Wh. 15: 3.349 mAh, 12.981 Wh.

Comparandolo con la serie iPhone 14:

14 Pro Max : 4.323 mAh.

: 4.323 mAh. 14 Pro : 3.200 mAh.

: 3.200 mAh. 14 Plus : 4.325 mAh.

: 4.325 mAh. 14: 3.279 mAh.

È evidente che ogni modello della serie più recente presenta una capacità della batteria leggermente superiore rispetto alla serie iPhone 14.

Durata della batteria e tempi di ricarica

Le specifiche disponibili sul sito web ufficiale di Apple indicano che l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus possono durare rispettivamente 20 ore e 25 ore in riproduzione video. I modelli Pro e Pro Max, nonostante la loro capacità di batteria incrementata, offrono 23 ore e 29 ore di riproduzione video, simili ai dispositivi della serie iPhone 14.

In termini di ricarica, Apple raccomanda l’uso di un caricabatterie da 20W per l’iPhone 15 e 15 Plus, con una carica del 50% raggiungibile in circa 30 minuti. Entrambi i dispositivi supportano la ricarica wireless MagSafe fino a 15W e la ricarica wireless Qi fino a 7,5W. Analogamente, i modelli Pro e Pro Max si ricaricano alla stessa velocità, e anche per questi Apple suggerisce un caricabatterie da 20W.

Mentre la serie iPhone 15 porta con sé molte nuove funzionalità e miglioramenti, la capacità della batteria e le opzioni di ricarica rappresentano due delle principali aree di interesse per gli utenti. Grazie alle recenti rivelazioni dal database normativo cinese, i consumatori hanno ora un’immagine più chiara di ciò che possono aspettarsi da questi dispositivi in termini di durata della batteria e tempi di ricarica.