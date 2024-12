iPhone 15: risparmia 147€, se lo prendi oggi arriva prima di Natale

iPhone 15, nonostante l’uscita della serie 16, si conferma essere uno smartphone top e oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 17% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 731,99€.

iPhone 15: tutte le specifiche e le caratteristiche

L’iPhone 15 si presenta con un design elegante e resistente, grazie alla combinazione di vetro a infusione di colore e alluminio, che lo rende resistente a schizzi, polvere e urti. La parte frontale in Ceramic Shield è il vetro più forte mai usato su uno smartphone, garantendo una protezione superiore. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità fino al doppio rispetto all’iPhone 14, rendendolo perfetto anche sotto la luce solare diretta.

Sul fronte fotografico, l’iPhone 15 è dotato di una fotocamera principale da 48 MP, che scatta immagini ad altissima risoluzione, ricche di dettagli. Il teleobiettivo 2x consente di ottenere primi piani perfetti grazie alla qualità ottica avanzata.

Inoltre, la funzione ritratti di nuova generazione permette di ottenere scatti con colori intensi e di modificare la messa a fuoco anche dopo lo scatto, con un semplice tap. A cuore del dispositivo troviamo il chip A16 Bionic, che offre prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica che permette alla batteria di durare tutto il giorno.

La connettività USB-C consente di usare un solo cavo per caricare l’iPhone 15, ma anche altri dispositivi come Mac, iPad, Apple Watch e AirPods. Infine, grazie a funzioni di sicurezza avanzata, come SOS emergenze via satellite e il rilevamento degli incidenti, l’iPhone 15 garantisce una protezione aggiuntiva in caso di necessità.

Oggi, su Amazon, iPhone 15 viene messo in sconto del 17% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 731,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.