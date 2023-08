iPhone 15, queste immagini svelano un grosso cambiamento

L’evoluzione dei prodotti Apple è sempre stata caratterizzata da innovazioni audaci e modifiche al design, volte a migliorare la fruibilità dell’utente. E con l’atteso iPhone 15 Pro, Apple sembra pronta a fare una significativa modifica all’hardware.

L’interruttore muto lascia il posto al pulsante multifunzione in iPhone 15

Dopo la notizia sulle nuove cornici del prossimo iPhone, arriva un’altra ipotesi riguardante il design. La recente anticipazione suggerisce che il classico interruttore di disattivazione dell’audio, presente sugli iPhone sin dal primo modello, verrà sostituito da un pulsante personalizzabile, simile al pulsante Azione sull’Apple Watch Ultra. Questa ipotesi è stata rafforzata da nuove informazioni divulgate da @MajinBuOfficial. Il leakster ha rivelato che le custodie per l’atteso iPhone 15 Ultra mostrano un terzo pulsante, che presumibilmente sostituirà l’attuale interruttore muto.

Le immagini trapelate rivelano tre varianti di colori delle custodie MagSafe per iPhone 15 Pro: verde scuro, nero e blu scuro. Invece del tradizionale ritaglio sopra i pulsanti del volume, queste custodie presentano un pulsante aggiuntivo, coadiuvando l’ipotesi di un cambio nel design dell’interruttore. Si dice che Apple abbia riservato il termine “Ultra” per un modello ancora più avanzato previsto per l’anno successivo.

Ma, cosa offrirà questo nuovo pulsante? Pare che Apple abbia previsto una serie di funzioni personalizzabili, tra cui: disattivazione/attivazione dell’audio, accessibilità, scorciatoie, fotocamera, torcia, messa a fuoco, lente d’ingrandimento, traduzione e memo vocali. Una comodità significativa, in particolare per gli appassionati di fotografia, sarà la possibilità di utilizzare il pulsante come lanciatore diretto dell’app Fotocamera, una funzione già vista in passato con la custodia Smart Battery.

Con la possibilità di avviare l’app Fotocamera con un solo clic, anche se l’iPhone è bloccato e il display spento, Apple sembra intenzionata a offrire una maggiore praticità agli utenti. Questo miglioramento dovrebbe, senza dubbio, elevare ulteriormente l’esperienza di utilizzo del prossimo iPhone 15 Pro.