iPhone 15, quando sarà possibile acquistarlo in Italia

L’entusiasmo intorno alla prossima generazione di smartphone di Apple sta raggiungendo nuove vette. Conferme recenti da fonti attendibili ci danno una visione chiara della tempistica di rilascio del tanto atteso iPhone 15.

L’attesa sta per finire: l’iPhone 15 sarà presto tra noi

9to5Mac, un noto portale dedicato all’ecosistema Apple, ha rivelato all’inizio di questo mese che Apple ha in programma di presentare l’iPhone 15 il 13 settembre. Una conferma arriva anche da Mark Gurman di Bloomberg, che ha ulteriormente ribadito che il dispositivo verrà annunciato quella settimana e sarà ufficialmente disponibile la settimana successiva.

Queste informazioni sono supportate dal fatto che diversi vettori partner di Apple hanno dato indicazioni ai propri dipendenti di evitare pause il 13 settembre, in vista di un “importante annuncio di smartphone”. Come prassi consolidata, i vettori iniziano a diffondere materiali di marketing e informazioni promozionali sugli iPhone lo stesso giorno dell’annuncio ufficiale di Apple, motivo per cui necessitano di tutto il personale disponibile quel giorno.

All’interno della sua nota newsletter Power On, Mark Gurman ha specificato una data: l’iPhone 15 sarà disponibile per l’acquisto intorno al 22 settembre, seguendo un evento che potrebbe svolgersi il 12 o il 13 settembre. Tenendo conto dei lanci precedenti, è probabile che i preordini inizieranno il 15 settembre, con le prime consegne e la disponibilità nei negozi dal 22 settembre.

È importante sottolineare che Gurman fa riferimento all’uscita statunitense, quindi non si escluda che ci possano essere dei ritardi nella messa in vendita in Italia. Tuttavia, guardando l’anno precedente, l’iPhone 14 è stato reso disponibile in Italia e in USA in contemporanea.

Gurman sottolinea anche un aspetto interessante in relazione ai guadagni trimestrali di Apple: il quarto trimestre fiscale includerà circa una settimana di vendite dell’iPhone 15.

Sul fronte delle specifiche, l’iPhone 15 promette numerose novità: mentre l’iPhone 15 e 15 Plus introdurranno Dynamic Island, il Pro e Pro Max avranno cornici notevolmente più sottili e saranno alimentati dal nuovissimo processore A17 Bionic. Il modello Pro Max introdurrà anche un’innovativa lente per fotocamera periscopio. Un cambiamento significativo per la gamma sarà l’abbandono della porta Lightning, sostituita dalla più universale USB-C.