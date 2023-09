iPhone 15 Pro Max (256 GB) in titanio naturale finalmente disponibile su Amazon

Stai cercando di pre-ordinare l’ultimo gioiello di Apple? Finalmente dopo l’annuncio dell’intera linea, il dispositivo è stato messo in vendita. Non perdere l’opportunità di avere tra le mani l’innovazione fusa in titanio con l’iPhone 15 Pro Max. Disponibile in prevendita su Amazon a soli €1.489. Immergiti nel futuro, oggi.

iPhone 15 Pro Max (256 GB) a 1.489€ in prevendita su Amazon

Il design di questo gioiello tecnologico è fatto di titanio di grado aerospaziale, garantendo robustezza e leggerezza insieme. Il vetro posteriore opaco e il frontale in Ceramic Shield offrono una resistenza mai vista prima in uno smartphone, assicurandoti protezione da schizzi, gocce e polvere.

Non possiamo non parlare del display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion, che eleva la tua esperienza visiva portando il refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche insuperabili. E grazie alla Dynamic Island e al display always-on, rimani sempre aggiornato senza nemmeno toccare lo schermo.

Sotto questo design impeccabile si cela un cuore potente: l’A17 Pro, un chip che ridefinisce le prestazioni. Immersività nei giochi, efficienza energetica e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

L’iPhone 15 Pro Max vanta un sistema di fotocamere all’avanguardia. Sette obiettivi professionali ti assicurano la perfezione in ogni scatto. Immortalare momenti con la fotocamera principale da 48MP significa avere dettagli e colori vividi. E con il teleobiettivo 5x, ogni dettaglio, anche il più lontano, sarà nitido e cristallino.

Praticità è la parola d’ordine: con il tasto Azione personalizzabile hai rapido accesso alle tue funzioni preferite. E con connessioni come il nuovo connettore USB-C e Wi-Fi 6E, ogni trasferimento, download o carica sarà un’esperienza ultrarapida.

Sicurezza e benessere sono garantiti. Funzioni come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti si attivano quando ne hai più bisogno, offrendo protezione e assistenza immediata.

Apple pensa anche alla tua privacy, all’ambiente e all’accessibilità. E, come sempre, con la garanzia AppleCare inclusa, la tua tranquillità è assicurata.

In sintesi, il nuovo iPhone 15 Pro Max (256GB) – Titanio al naturale è molto più di uno smartphone. È un’esperienza. Non lasciarti sfuggire la prevendita su Amazon e assicurati di essere tra i primi a possedere questa meraviglia. L’innovazione non aspetta. Pre-ordina ora!

