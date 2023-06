iPhone 15 Pro: gli ordini dei pannelli per la produzione in aumento del 100%

Gli ordini dei pannelli per iPhone 15 Pro “partono con grande slancio” prima del lancio, secondo un rapporto. Apple è attualmente impegnata nel preparare la lineup di iPhone 15 per il lancio questo autunno. Sulla base di un’analisi della catena di approvvigionamento dei display, sembra che Apple si stia preparando per una domanda particolarmente elevata quest’anno.

iPhone 15 Pro: Apple si prepara per una richiesta elevata, gli ordini dei pannelli potrebbero aumentare fino al 100%

Secondo una nuova ricerca pubblicata da DSCC, gli ordini dei pannelli per iPhone 15 nel mese di giugno 2023 si prevede che siano “previsti essere il 100% più alti” rispetto agli ordini dei pannelli per iPhone 14 nello stesso periodo dell’anno scorso. Questo è sicuramente un segnale positivo per la disponibilità di forniture quest’anno e la capacità di produrre nuovi iPhone in anticipo rispetto all’anno scorso. Inoltre, DSCC sta osservando una percentuale maggiore di display ordinati per i modelli Pro dell’iPhone 15 rispetto alla serie 14 dell’anno scorso.

“Con la corrente composizione delle spedizioni dei pannelli per la serie iPhone 15, i modelli Pro rappresentano una quota del 58% rispetto al 43% dei modelli Pro dell’iPhone 14 durante il periodo giugno-luglio”,

riporta DSCC. Nel mese di giugno, DSCC osserva anche una diminuzione del 22% delle spedizioni dei pannelli della serie iPhone 14 rispetto alle spedizioni dei pannelli della serie iPhone 13 rispetto all’anno precedente.

L’enfasi sugli ordini degli iPhone 15 Pro riflette una correzione di mix che Apple ha dovuto apportare con l’iPhone 14 Pro dopo il suo lancio lo scorso autunno. Si diceva che la domanda dell’iPhone 14 Pro al lancio avesse superato di gran lunga le aspettative di Apple.

Lo scorso anno, Apple ha anche introdotto l’iPhone 14 Plus. Questo ha segnato un punto di prezzo inferiore per un display più grande rispetto agli anni precedenti. Non si prevede che un cambiamento del genere si ripeta con la lineup di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.