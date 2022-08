Nemmeno il tempo di dare una prima occhiata alla lineup di iPhone 14 che si parla degli smartphone che Apple presenterà nel 2023. Il mondo della tecnologia va così, “purtroppo” o “per fortuna” dipende dai punti di vista. Riflessioni a parte, stando alle ultime notizie, iPhone 15 Pro sarà un dispositivo incredibilmente performante.

Il report è stato diffuso da Digitimes, fonte particolarmente attendibile e dunque meritevole della nostra attenzione. In base a quanto si legge, la taiwanese TSMC a breve darà il via alla produzione in serie di chipset con processo produttivo a 3 nanometri.

“La versione N3E“, ha spiegato il CEO di TSMC durante la conferenza sui utili del secondo trimestre fiscale, “amplierà ulteriormente la nostra linea N3 con prestazioni, potenza e rendimento migliorati“.

iPhone 15 Pro non avrà rivali grazie al chip a 3nm?

Non c’è ancora nulla di certo, ci mancherebbe, ma le prime indiscrezioni posizionano lo smartphone Pro di Apple del 2023 come il top di gamma dell’anno. Questo perché lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che vedremo sicuramente sui Samsung Galaxy S23, non potrà ancora sfruttare il processo produttivo a 3 nanometri, ma dovrà “limitarsi” a 4nm. Insomma, per la famiglia Snapdragon, l’upgrade arriverà nel 2024.

Ci sarebbe poi anche MediaTek (il più grande produttore di chipset per smartphone a livello globale), ma a quanto pare inizierà a distribuire processori a 3nm prodotti da TSMC solo verso la fine del prossimo anno. E dunque, chi rimane? Sì, solo il gigante di Cupertino, che potrebbe trarre vantaggi dal quadro appena delineato.

In chiusura, muovendoci nel campo delle ipotesi potremmo iniziare a delineare già una scheda tecnica di iPhone 15 Pro. Proviamoci:

Processore A17 Bionic con processo produttivo a 3nm

Modulo fotografico principale da 48 megapixel

Fotocamera ultrawide da 12MP con 1.4 micron pixel

Display OLED con design punch-hole, quindi con foro (singolo o doppio)

Zoom periscopico 6x

E nel 2022?

Torniamo al presente e ad una data precisa del calendario. Il 7 settembre, all’evento Far Out, Tim Cook e soci presenteranno iPhone 14 e tutte le sue varianti. Per diversi motivi – design e processore su tutti – i riflettori saranno puntati sui due modelli Pro.

Ci saranno sorprese la prossima settimana? Speriamo di sì.