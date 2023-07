iPhone 15 potrebbe presentare cornici più sottili secondo una nuova fuga di notizie

Nuove informazioni trapelate potrebbero fornire prove a sostegno della voce secondo cui l’iPhone 15 potrebbe presentare cornici più sottili. Un’immagine che mostra il vetro dello schermo e le protezioni dell’iPhone 15 è stata condivisa da un noto leaker, Ice Universe, confermando le voci precedenti.

Una nuova immagine trapelata potrebbe confermare le voci di cornici più sottili per iPhone 15

A marzo, Ice Universe aveva affermato che l’iPhone 15 Pro Max avrebbe avuto le cornici più sottili mai viste su uno smartphone. Nel suo ultimo tweet, Ice Universe ha condiviso un’immagine che mostra otto schermi, identificati come iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max. In particolare, gli schermi dei modelli iPhone 15 Pro mostrano cornici più sottili rispetto alle altre varianti.

L’affidabilità di Ice Universe come leaker è stata dimostrata in passato, con previsioni accurate sulle caratteristiche degli iPhone. Ha anche condiviso i disegni CAD dell’iPhone 15 a febbraio, confermando le informazioni trapelate in precedenza.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 15, 2023

Un altro aspetto interessante che emerge dall’immagine è l’assenza di una tacca sullo schermo dell’iPhone 15, confermando una voce diffusa in precedenza. Secondo l’analista di display Ross Young, la funzione Dynamic Island, precedentemente introdotta sui modelli di iPhone 14 Pro, potrebbe estendersi a tutta la gamma di iPhone 15. Questa funzionalità richiederebbe ad Apple di apportare modifiche al design dello schermo dell’iPhone, consentendo l’implementazione di una nuova interfaccia utente.

È importante sottolineare che queste informazioni non sono ancora state ufficialmente confermate da Apple. Dovremo attendere il lancio ufficiale dell’iPhone 15 nel 2023 per avere conferma su tutte le caratteristiche e i dettagli del nuovo dispositivo.

Tuttavia, se le voci si rivelassero accurate, l’iPhone 15 con cornici più sottili rappresenterebbe un importante passo avanti nel design degli smartphone. Le cornici ridotte potrebbero consentire un display più ampio e una maggiore esperienza visiva per gli utenti. Inoltre, l’assenza di una tacca sullo schermo potrebbe migliorare ulteriormente l’estetica complessiva del dispositivo.