iPhone 15 potrebbe avere la fotocamera da 48 MP come la versione Pro

Secondo Jeff Pu, analista di Haitong International Securities, i prossimi modelli di fascia standard di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, previsti per il rilascio entro la fine dell’anno, dovrebbero sfoggiare un potente obiettivo della fotocamera posteriore da 48 megapixel. La nota di ricerca di Pu, recentemente ottenuta da MacRumors, suggerisce che questi modelli impiegheranno un nuovo sensore a tre strati, consentendo una migliore qualità dell’immagine attraverso una migliore cattura della luce. Tuttavia, recenti controlli all’interno della catena di fornitura indicano che il sensore impilato potrebbe riscontrare problemi di rendimento, portando potenzialmente a ritardi nella produzione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. A partire da ora, i dispositivi dovrebbero ancora essere lanciati a settembre.

Fotocamera Pro anche su iPhone non Pro

Apple ha introdotto per la prima volta l’obiettivo della fotocamera da 48 megapixel con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max lo scorso anno. Questa innovazione della fotocamera ha consentito agli utenti di acquisire foto ProRAW a 48 megapixel, mantenendo un eccezionale livello di dettaglio nei file immagine per una maggiore flessibilità di editing. L’incorporazione di questa tecnologia avanzata della fotocamera ha notevolmente elevato le capacità fotografiche dei dispositivi di punta di Apple.

Oltre all’aggiornamento della fotocamera, Pu aveva precedentemente riferito che i modelli di iPhone 15 Pro avrebbero rinunciato ai pulsanti a stato solido a causa di problemi di progettazione. Nonostante questo aggiustamento, sostiene che la gamma di iPhone 15 Pro vanterà un telaio in titanio, un chip A17 Bionic aggiornato, un aumento di 8 GB di RAM e altri miglioramenti degni di nota. Inoltre, Pu ha ribadito che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 saranno dotati di una porta USB-C, offrendo opzioni di connettività migliorate per gli utenti.

L’inclusione di un obiettivo per fotocamera da 48 megapixel nei modelli di fascia bassa di iPhone 15 e iPhone 15 Plus è una testimonianza dell’impegno di Apple nel fornire esperienze fotografiche eccezionali a una gamma più ampia di consumatori. Con una migliore qualità dell’immagine e la capacità di catturare dettagli intricati, gli utenti possono aspettarsi di scattare foto straordinarie ed esplorare nuove possibilità creative. Sebbene i ritardi di produzione causati da problemi di rendimento siano una potenziale preoccupazione, gli appassionati di Apple anticipano con impazienza il lancio della serie iPhone 15, che promette di portare tecnologia all’avanguardia e capacità fotografiche eccezionali nel palmo delle loro mani. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti mentre Apple si impegna a ridefinire ancora una volta la fotografia per smartphone.