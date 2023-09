iPhone 15 NON CONVIENE: facciamo chiarezza

L’evento annuale di Apple in settembre è sempre un momento di grande attesa per gli appassionati di tecnologia. Con l’introduzione dell’iPhone 15, la domanda che molti si pongono è: vale la pena aggiornare? O, per coloro che sono nuovi al mondo Apple, quale modello è il migliore per le loro esigenze? Analizziamo le differenze tra l’iPhone 15 e l’iPhone 14.

Novità e migliorie dell’iPhone 15: valgono l’aggiornamento?

L’iPhone 15 ha portato con sé non solo un nuovissimo colore rosa, ma anche significative migliorie in termini di fotocamera e performance. Il display ora vanta una luminosità massima di 2000 nit, doppia rispetto all’iPhone 14, rendendo la visione in condizioni di luce intensa molto più facile. L’aggiunta della fotocamera principale da 48 megapixel, accessibile senza dover optare per la versione Pro, rappresenta un salto qualitativo notevole rispetto alla versione da 12 megapixel dell’iPhone 14.

Il chip A16 Bionic, precedentemente riservato all’iPhone 14 Pro, ora alimenta anche l’iPhone 15, garantendo prestazioni di alta gamma a un prezzo standard.

Forse uno dei cambiamenti più significativi e attesi è il passaggio da Lightning a USB-C. Questa mossa non solo standardizza l’iPhone con altri dispositivi tecnologici, ma rende anche la carica e il trasferimento dei dati più veloci e efficienti.

Differenze estetiche e prezzi

Sebbene l’iPhone 15 e l’iPhone 14 abbiano dimensioni di display simili, le scelte cromatiche sono leggermente diverse. L’iPhone 15 opta per tonalità pastello, abbandonando il color (RED) ma introducendo un affascinante rosa.

In termini di prezzo, l’iPhone 15 è accessibile come l’iPhone 14 al momento del lancio, con l’aggiunta che la versione Pro Max dell’iPhone 15 offre il doppio dello spazio di archiviazione di base a 256 GB. E se desideri una qualità ancora superiore, Pro e Pro Max sono equipaggiati con il chip A17 Pro e una fotocamera potenziata.

Il verdetto: aggiornare o no?

Per chi possiede un iPhone 14, la decisione di aggiornare dipenderà dalla valutazione delle nuove funzionalità rispetto alle proprie esigenze. L’importante incremento nella qualità della fotocamera, l’aumento della luminosità del display e il passaggio a USB-C sono notevoli vantaggi. Ma se queste caratteristiche non sono prioritarie per te, l’iPhone 14, ora a un prezzo ridotto, rimane una scelta eccellente.

Per coloro che desiderano il massimo delle prestazioni e le ultime innovazioni, l’iPhone 15 Pro o Pro Max sono chiaramente la scelta giusta, specialmente considerando le nuove capacità video spaziali e la prospettiva di utilizzarle con il futuro Vision Pro di Apple.

Come sempre, la decisione di aggiornare o meno dipende dalle esigenze individuali e dal valore che si attribuisce alle nuove funzionalità. Quel che è certo è che Apple ha fatto un altro passo avanti con l’iPhone 15, consolidando la sua reputazione di innovazione e qualità. Se l’obiettivo è avere sempre la tecnologia più recente e le migliori prestazioni, l’ultimo modello sembra valere ogni centesimo. Se invece si preferisce attendere e trarre vantaggio da una riduzione di prezzo, l’iPhone 14 rimane una scelta solida e affidabile.