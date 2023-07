iPhone 15: la produzione comincerà ad agosto, e il modello Pro Max costerà di più

Secondo Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research, si prevede che circa 84 milioni di iPhone 15 saranno prodotti per la seconda metà del 2023, un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Questo suggerisce che Apple ha previsto una forte domanda per il nuovo iPhone.

iPhone 15 inizierà la produzione di massa ad agosto e si prevede che Apple aumenti i prezzi sul modello Pro Max.

Pu avverte anche che l’iPhone 15 Pro Max potrebbe avere un prezzo superiore rispetto all’iPhone 14 Pro Max, che ha un prezzo iniziale di $ 1099. A differenza dell’anno scorso, si prevede che l’iPhone 15 Pro Max avrà funzionalità esclusive non presenti nell’iPhone 15 Pro da 6,1 pollici. Questo potrebbe includere un nuovo obiettivo zoom periscopio, che offrirebbe al Pro Max un sistema di fotocamere superiore.

L’obiettivo periscopio consentirebbe un maggiore zoom ottico rispetto ai modelli precedenti, potenzialmente arrivando a un valore di 6x rispetto al massimo attuale di 3x. Inoltre, sia l’iPhone 15 Pro che il Pro Max avranno sensori di fotocamera aggiornati con nuovi sensori a 3 strati, che potrebbero migliorare la qualità delle immagini su entrambi i modelli.

Guardando al futuro, il rapporto di Pu afferma che l’iPhone 16 utilizzerà una tecnologia “metalens” per il sensore di prossimità, consentendo di ridurre le dimensioni dell’hardware del sensore Face ID nelle generazioni successive. Inoltre, si prevede che l’iPhone 16 supporterà lo standard WiFi 7, il che significa connessioni wireless più veloci e affidabili.

Si prevede che Apple presenterà ufficialmente l’iPhone 15 questo autunno, probabilmente durante un evento mediatico a settembre. Oltre agli aggiornamenti della fotocamera, i clienti possono aspettarsi un design raffinato per il telaio Pro, con lati in titanio, un nuovo pulsante di azione al posto dell’interruttore mute e, finalmente, la sostituzione della porta Lightning con un connettore USB-C per il trasferimento dati conforme agli standard e la ricarica rapida.