iPhone 15: la nuova pubblicità rivela una funzione segreta

Apple ha recentemente rilasciato un nuovo annuncio che mette in luce una delle funzionalità più innovative dell’iPhone 15: la Modalità Ritratto Intelligente. Questo annuncio segue la recente promozione della funzionalità Personal Voice di iOS 17, dimostrando ancora una volta l’impegno di Apple nell’innovazione e nella tecnologia all’avanguardia.

iPhone 15 e il Ritratto Intelligente: la nuova rivoluzione fotografica di Apple

Nel video di 1 minuto e 49 secondi, Apple presenta una situazione abbastanza comune per gli appassionati di fotografia: una coppia discute su chi dovrebbe essere il focus principale in una foto già scattata. La Modalità Ritratto Intelligente dell’iPhone 15 entra in gioco qui, mostrando la sua capacità di trasformare qualsiasi foto standard in un ritratto sofisticato. Questa funzione rileva automaticamente persone, animali o oggetti nella foto, permettendo agli utenti di modificare il focus anche dopo aver scattato la foto.

La Modalità Ritratto Intelligente offre agli utenti un livello di controllo e flessibilità senza precedenti. “Su iPhone 15 puoi trasformare le tue foto in ritratti dopo aver scattato. E per un controllo ancora maggiore, puoi spostare la messa a fuoco tra i soggetti”, afferma Apple nella descrizione del video. Questa funzionalità è disponibile su tutta la gamma iPhone 15, rendendo la fotografia ritratto più accessibile e versatile per tutti gli utenti.

Il recente video di Apple non è solo un’esibizione tecnologica; è anche un’esperienza emotiva. Simile al video di Personal Voice, che mostra una persona che ha perso la voce leggere una storia a una bambina usando un iPhone, questo annuncio sottolinea l’importanza della tecnologia nel creare connessioni umane e momenti significativi.

Per vedere di persona questa straordinaria funzionalità, puoi guardare l’annuncio sul canale YouTube di Apple o direttamente da questo articolo. L’annuncio non solo mostra la potenza della Modalità Ritratto Intelligente ma anche come l’iPhone 15 continua a ridefinire le possibilità della fotografia mobile.