iPhone 15 in SCONTO FOLLE: risparmi 110 euro su eBay (869,90€)

Sei alla ricerca del nuovo Apple iPhone 15 5G 128GB in colorazione NERO black? Abbiamo una notizia che ti farà saltare dalla sedia! Su eBay, è attualmente in offerta a soli 869,90€, con uno sconto del 11% rispetto al prezzo consigliato di 979,90€. Una vera e propria occasione da non perdere!

iPhone 15 in sconto eBay a soli 869,90€ con uno sconto dell’11%

L’Apple iPhone 15 5G 128GB è l’ultimo gioiello tecnologico rilasciato da Apple. Dotato di un potente processore A16 Bionic 2x 3.46 GHz Avalanche + 4x 2.02 Blizzard e ben 6 GB di RAM, garantisce prestazioni eccezionali e una fluidità senza precedenti. La fotocamera da 48 Mp + 12 Mp ti permetterà di catturare momenti indimenticabili con una nitidezza sorprendente.

Il display OLED da 6,1″ offre colori vividi e contrasti profondi, rendendo ogni visione un’esperienza coinvolgente. Grazie alla connettività 5G, potrai navigare a velocità straordinarie e goderti streaming e download senza interruzioni. E con una memoria interna di 128 GB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto e video.

Se desideri unire stile, potenza e innovazione, l’Apple iPhone 15 5G 128GB è la scelta giusta per te. E con questa offerta imperdibile su eBay, hai l’opportunità di averlo a un prezzo scontato. Non aspettare troppo, le offerte come questa sono destinate a esaurirsi rapidamente. Clicca e acquista ora per assicurarti il tuo nuovo iPhone a un prezzo imbattibile!

