"iPhone 15 in azzurro è un capolavoro: affrettati prima che vada a ruba (-147€)

iPhone 15 è, ancora oggi, nonostante l’uscita della serie 16, uno smartphone di livello top e alto e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 17% proprio su iPhone 15 che viene venduto al costo totale e finale di 731,99€.

iPhone 15 di colore azzurro: analisi della scheda tecnica

L’iPhone 15 rivoluziona il modo in cui vivi la tecnologia con Dynamic Island, che ti permette di ricevere notifiche e aggiornamenti in tempo reale. Puoi vedere chi ti sta chiamando, controllare lo stato del tuo volo e molto altro, senza interrompere ciò che stai facendo. L’iPhone 15 ha un design robusto in vetro a infusione di colore e alluminio, offrendo resistenza a schizzi, gocce e polvere.

La parte frontale in Ceramic Shield è la più resistente mai vista su uno smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ garantisce il doppio della luminosità in pieno sole rispetto all’iPhone 14. Scatta foto straordinarie ad altissima risoluzione con la fotocamera principale da 48MP.

Grazie al teleobiettivo 2X, puoi ottenere primi piani perfetti con qualità ottica eccezionale. I ritratti di nuova generazione offrono dettagli sorprendenti e colori più intensi, permettendoti di modificare la messa a fuoco anche dopo lo scatto. Il potentissimo chip A16 Bionic garantisce prestazioni incredibili, migliorando la fotografia computazionale, la fluidità di Dynamic Island e la modalità Isolamento vocale per chiamate cristalline. Inoltre, la batteria dura tutto il giorno.

Il nuovo connettore USB-C ti consente di caricare Mac, iPad e persino il tuo Apple Watch o AirPods. Grazie alle funzioni di sicurezza avanzate, puoi utilizzare SOS emergenze via satellite quando non hai segnale o reti Wi-Fi. Inoltre, con Rilevamento incidenti, l’iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare i soccorsi automaticamente se non puoi farlo tu.

